В Украине внедрены новые правила проведения исследований молока и молочных продуктов

Минагрополитики утвердило правила проведения лабораторных исследований, которые предусматривают усовершенствование мероприятий по надлежащему обращению молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках Украины. Вводятся требования к отбору образцов и периодичности контроля показателей качества и безопасности молочной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Новыми правилами предусмотрено следующее :

вводятся требования к отбору образцов сырого молока и молочных продуктов;

определяются показатели качества и безопасности к сырому молоку и молочным продуктам и периодичность контроля этих показателей;

устанавливаются требования по проведению лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и изготовленных из него молочных продуктов (кроме продукции промышленного производства), которые вводятся в обращение операторами рынка молока и молочных продуктов, в том числе мелкотоварными производителями, конечному потребителю через агропродовольственные рынки.

Исследования проводятся в соответствии со следующими приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 25 ноября 2024 года № 4150, который вступает в силу 29 апреля 2025 года. При этом приказ Государственного департамента ветеринарной медицины Министерства аграрной политики Украины от 20 апреля 2004 года №49 "Об утверждении правил ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов и требований по их реализации" теряет силу.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что у странских экспортеров молочных продуктов увеличили поставки за границу, пользуясь высокими ценами на биржевые товары и активизацией спроса на внешних рынках. В январе 2025 экспорт молочных продуктов составил 8,1 тыс. тонн .