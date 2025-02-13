Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,12

EUR

43,36

+0,34

Наличный курс:

USD

41,79

41,75

EUR

43,70

43,50

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине внедрены новые правила проведения исследований молока и молочных продуктов

молочные продукты
Молоко и молочные продукты. Фото: freepik

Минагрополитики утвердило правила проведения лабораторных исследований, которые предусматривают усовершенствование мероприятий по надлежащему обращению молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках Украины. Вводятся требования к отбору образцов и периодичности контроля показателей качества и безопасности молочной продукции.

 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Новыми правилами предусмотрено следующее :

  • вводятся требования к отбору образцов сырого молока и молочных продуктов;
  • определяются показатели качества и безопасности к сырому молоку и молочным продуктам и периодичность контроля этих показателей;
  • устанавливаются требования по проведению лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и изготовленных из него молочных продуктов (кроме продукции промышленного производства), которые вводятся в обращение операторами рынка молока и молочных продуктов, в том числе мелкотоварными производителями, конечному потребителю через агропродовольственные рынки.

Исследования проводятся в соответствии со следующими приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 25 ноября 2024 года № 4150, который вступает в силу 29 апреля 2025 года. При этом приказ Государственного департамента ветеринарной медицины Министерства аграрной политики Украины от 20 апреля 2004 года №49 "Об утверждении правил ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов и требований по их реализации" теряет силу.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что у странских экспортеров молочных продуктов увеличили поставки за границу, пользуясь высокими ценами на биржевые товары и активизацией спроса на внешних рынках. В январе 2025 экспорт молочных продуктов составил 8,1 тыс. тонн .

Автор:
Татьяна Ковальчук