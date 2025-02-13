В Україні впроваджують нові правила проведення досліджень молока та молочних продуктів

Мінагрополітики затвердило правила проведення лабораторних досліджень, які передбачають удосконалення заходів щодо належного обігу молока та молочних продуктів на агропродовольчих ринках України. Запроваджуються вимоги до відбору зразків та періодичність контролю показників якості та безпечності молочної продукції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Новими правилами передбачено наступне:

запроваджуються вимоги до відбору зразків сирого молока та молочних продуктів;

визначаються показники якості та безпечності до сирого молока та молочних продуктів та періодичність контролю цих показників;

встановлюються вимоги щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та виготовлених із нього молочних продуктів (крім продукції промислового виробництва), що вводяться в обіг операторами ринку молока та молочних продуктів, у тому числі, дрібнотоварними виробниками, кінцевому споживачу через агропродовольчі ринки.

Дослідження проводяться у відповідності до наступних наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 листопада 2024 року № 4150, який набирає чинності 29 квітня 2025 року. При цьому наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 20 квітня 2004 року №49 "Про затвердження правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації" втрачає чинність.

Нагадаємо, 7 лютого повідомлялося, що українські експортери молочних продуктів збільшили поставки за кордон, користуючись високими цінами на біржові товари та активізацією попиту на зовнішніх ринках. У січні 2025 року експорт молочних продуктів склав 8,1 тис. тонн.