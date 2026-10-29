Нідерланди дали "Нафтогазу" 23 млн євро на закупівлю газу

Нідерланди спрямували через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) €23 млн на закупівлю природного газу для "Нафтогазу". Компанія завершує процедури, необхідні для використання фінансування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка.

Про фінансування йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Сергія Корецького з міністром зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Нідерландів С'єрдом С'єрдсмою.

Окрім коштів на газ, Україна вже отримала першу партію обладнання від нідерландської компанії NAM. "Нафтогаз" готує другу партію та уточнює її склад відповідно до потреб підприємств групи.

Сторони також обговорили можливість додаткової фінансової підтримки, передачу паливовозів, постачання обладнання та обмін досвідом із захисту критичної інфраструктури.

Українські газосховища можуть використати для запасів Європи

Окремою темою переговорів стало можливе використання українських підземних сховищ газу для зберігання стратегічних запасів європейських країн.

Конкретних обсягів газу, потенційних учасників та строків реалізації такого проєкту поки не називають.

Раніше "Нафтогаз" також звертався до Нідерландів щодо передачі обладнання з газового родовища Groningen для відновлення пошкодженої української енергетичної інфраструктури.

Українські фахівці оглядали нідерландські виробничі майданчики. У NAM зазначали, що під час демонтажу Groningen та інших виведених з експлуатації об'єктів вивільняється обладнання, яке може бути використане повторно.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" розпочав закупівлю газу за кошти ЄБРР у межах кредитної угоди на €500 млн. Фінансування залучали для імпорту газу та підготовки до опалювального сезону.