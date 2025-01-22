Импортные сыры могут занять половину украинского рынка

Украинские производители сыра столкнулись с угрозой потери значительной части внутреннего рынка сбыта из-за очень вероятного роста импорта.

Об этом сообщает ИНФАГРО.

Отмечается, что основной причиной роста импорта сыра является диспаритет цен на товар украинского и европейского производства. Импортированный сыр значительно дешевле отечественного.

По мнению аналитиков, спасти ситуацию могут лишь два фактора: снижение цен украинскими сыроварами или существенная девальвация гривны.

"Первый вариант маловероятен, производители уже отвыкли от использования такого инструмента стимулирования продаж. Дешевле 300 грн/кг даже традиционные сыры продавать в ближайшее время не будут. А вот обвал курса гривны очень даже может произойти, учитывая войну и текущее состояние экономики", — предполагают аналитики

Они добавляют, что в декабре зафиксирован рост импорта сыров из категории сычужных (твердые, полужесткие, белые) сразу на 50% по сравнению с декабрем 2023 года до 4,6 тыс. т.

Поставки европейских плавленых сыров в аналогичном сравнении увеличились на 28% до более 500 т.

Аналитики отмечают, что если и дальше тренд высокого импорта сохранится, то это означает, что европейские сыры займут половину всех продаж сыра в Украине.

"Но тогда еще можно было балансировать за счет большого количества потребителей, а сейчас значительная их часть за рубежом, многие в оккупации. Производители могут, конечно, надеяться на внешнюю торговлю, но увеличивать экспорт сыра будет крайне трудно. Логистика в постсоветские страны остается достаточно сложной и дорогой. На других рынках просто невозможно будет конкурировать по цене с европейским товаром", — отмечают аналитики.

По их данным, в 2024 году украинские производители все же смогли увеличить экспорт полутвердых сыров на 9% почти до 7 тыс. т. В то же время плавленых сыров (вместе и с творожным продуктом) продали за границу на 4% меньше, 4,2 тыс. т.е.

Отметим, из-за роста стоимости сырого молока украинские сыровары пытаются и дальше поднимать цены на свою продукцию. Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что супермаркеты не могут этим не воспользоваться и завозят больше импортного товара.

Какие цены на сыр в магазинах

Рост закупочных цен на молоко-сырье, производственных затрат на молокоперерабатывающих предприятиях способствует росту цен на молочные продукты на полках супермаркетов и сокращению их потребления на внутреннем рынке. аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Да , сыр "Украинский" жирностью 50% в среднем стоит 513,52 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подорожал на 17,33 грн. (+3%) и вырос в цене на 88,07 грн. (+17%) по отношению к прошлогоднему периоду. Самая низкая цена на сыр "Украинский жесткий весовой" — 239,90 грн. за кг, а самая высокая на сыр бренда Organic Milk – 790,00 грн. за кг.

Сыр "Голландский" жирностью 45% в среднем стоит 499,39 грн. за кг. По сравнению с предыдущим месяцем, товар подорожал на 7,30 грн. (+1%), но по отношению к прошлому году сыр подорожал на 77,73 грн. (+16%). Самая низкая цена на "Голландский" сыр бренда "Кременецкие молочные изделия" – 289,00 грн. за кг, а самая высокая в компании "Звенигора" – 701,30 грн. за кг.

Средняя цена на сыр "Маасдам" жирностью 45% отечественного производства составило 564,12 грн. за кг на 1,39 грн. (-0,2%) меньше месяца назад. Сыр стоит на 25,58 грн. (+5%) больше, чем в прошлом году. Среди отечественной продукции дешевле стоит сыр лейбла Auchan – 299,80 грн. за кг. Самый дорогой "Маасдам" продается под лейблом Metro Chef и стоит 972,67 грн. за кг. Импортный "Маасдам" в среднем стоит 672,54 грн. за кг в, что на 19% дороже отечественного сыра.

Сыр "Гауда" жирностью 45% от украинских компаний в среднем стоит 523,34 грн. за кг на 28,35 грн. (+5%) больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 97,83 грн. (+19%) дороже, чем в прошлом году. Среди отечественной продукции дешевле стоит сыр "Гауда Европейская" производства "Комо" — 425,40 грн. за кг. Самая дорогая "Гауда" производства "Пирятин" и стоит 619,93 грн. за кг. Импортный сыр "Гауда" в среднем в Украине стоит 519,37 грн. за кг, что на 1% дороже продукции украинских сыроделов.

"Моцарелла" жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 526,78 грн. за кг. Сыр подорожал на 25,82 грн. (+5%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год "Моцарелла" подорожала на 205,68 грн. (+39%). Дешевле всего стоит мягкая "Моцарелла" производства Lemberg Cheese — 353,70 грн. за кг. Самая дорогая "Моцарелла" под лейблом Organic Milk, которая стоит 847,00 грн. за кг. Импортная "Моцарелла" в среднем стоит 610,50 грн. за кг, что на 16% дороже продукции отечественных сыроделов.