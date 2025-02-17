Україна почала завозити дешеве польське молоко: у чому причина

Імпорт свіжих молочних продуктів в Україну зростає. У січні їх завезли на 55% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Інфагро.

Що буде з цінами на молочку

Зазначається, що ринок свіжих молокопродуктів у лютому почав оживати. За даними аналітиків, зростання продажів відбувається доволі повільно, немає тієї позитивної динаміки, яка спостерігалася в такий же період минулих років.

"У лютому ціни почали стабілізуватися, але, на жаль, до цього моменту вони вже сягнули дуже високого рівня. Для стимулювання продажів правильно було б взагалі знизити ціни, особливо на сметану та кисломолочний сир. У всякому разі подальшого збільшення цін вже точно не повинно бути", - підкреслюють аналітики.

Вони прогнозують, що основні гравці найближчим часом намагатимуться частіше вдаватися до акційних продажів зі значним зниженням цін.

Суттєве збільшення імпорту свіжих молокопродуктів

Аналітики наголошують, що вітчизняних виробників вже повинно насторожувати суттєве збільшення імпорту свіжих молокопродуктів. У січні їх завезли на 55% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Аналітики звертають увагу на той факт, що раніше в Україну завозили в основному йогурти та різні сиркові продукти, але в січні було імпортовано кількасот тонн дешевого польського молока.

Наразі на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% всього обсягу.

За даними аналітиків, експорт свіжих молокопродуктів також зростає, але не такими темпами як імпорт. Основним експортним ринком для українських свіжих молочних продуктів залишається Молдова, 88%.

Зауважимо, українські виробники сиру стикнулися з загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту через дуже вірогідне зростання імпорту.

Основною причиною зростання імпорту сиру є диспаритет цін на товар українського та європейського виробництва. Імпортований сир значно дешевший за вітчизняний.

Додамо, через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що супермаркети не можуть цим не скористатися і завозять більше імпортного товару.