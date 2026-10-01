Ціни на курятину в Україні - актуальні ціни на жовтень 2026

Станом на початок жовтня 2026 року ціни на курятину в Україні залишаються відносно стабільними, хоча окремі види м’яса за вересень помітно подорожчали.

Як пише Dilo, за даними "Мінфіну", актуальна вартість курятини на 1 жовтня наступна:

Продукт Ціна Зміна Філе 199–255 грн/кг -2,9% Стегно 139–159 грн/кг +17,8% Гомілка 79,99–109 грн/кг +1,6% Тушка 117,50 грн/кг +3,1%

Ціни в популярних мережах супермаркетів наступні:

Мережа Особливості АТБ куряче філе - 207,89 грн/кг Сільпо куряче філе - 266,80 грн/кг Novus курячі гомілки - 79,99 грн/кг

Динаміка цін

Станом на 1 жовтня 2026 року ціни на курятину в Україні демонструють різну динаміку залежно від виду продукції. За даними "Мінфіну", у вересні середні ціни на курятину зросли на 0,98% порівняно із серпнем.

Найбільше у вересні подорожчало куряче стегно. Середня ціна за місяць становила 140,08 грн/кг, а наприкінці вересня зросла до 152,33 грн/кг. Загалом за вересень ціна стегна збільшилася на 23 грн/кг.

Куряче філе у вересні, навпаки, подешевшало. Середня ціна становила близько 232,25 грн/кг. На початку місяця середня ціна була 238 грн/кг, тоді як середньомісячні ціни в торговельних мережах коливалися від 216,52 грн/кг в Auchan до 245,34 грн/кг у Megamarket.

Гомілки за місяць подорожчали на 1,50 грн. Середня ціна у вересні становила 103,33 грн/кг, а наприкінці місяця — 94,50 грн/кг. У Novus середньомісячна ціна була 97,17 грн/кг, у Megamarket — 109,48 грн/кг.

Куряча тушка у вересні подорожчала на 3,50 грн/кг. Середньомісячна ціна становила 112,29 грн/кг, а 29 вересня — 117,50 грн/кг.

Таким чином, на початку жовтня найдорожчою категорією серед основних видів курятини залишається філе, тоді як найбільше зростання у вересні зафіксовано щодо стегна. Водночас роздрібна вартість залежить від торговельної мережі та конкретного виду продукції.

За даними "Мінфіну", у вересні загальний індекс цін на м'ясо становив 102,51%, тобто середні ціни на яловичину, курятину та свинину за місяць зросли на 2,51%.

Що буде з цінами на курятину

Ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували систему постачання продуктів, яка роками забезпечувала магазини. Тепер ритейл вимагає від виробників м'яса птиці та яєць перебудувати логістику й доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонує перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

Виробники зазначають, що такі умови можуть спричинити подорожчання продукції, скорочення її асортименту та послаблення конкуренції на ринку.

Як заявив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі Dilo, виробники м'яса птиці та яєць оцінюють можливе зростання собівартості продукції на 10-15% через необхідність прямої доставки до магазинів.

Додамо, за 8 місяців 2026 року українські виробники експортували 330,2 тис. тонн м’яса птиці. Це на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас виручка від експорту зменшилася на 2,6% - до $697,9 млн.