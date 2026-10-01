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Новини
Дата публікації

Росія вдарила дроном по території Інституту ядерних досліджень в Києві: там розташований реактор

Інститут ядерних досліджень НАН України
Інститут ядерних досліджень НАН України у Києві / Вікіпедія

Ввечері 30 вересня російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор.

Як пише Dilo, про це повідомили у  Державній інспекції ядерного регулювання.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували. Постраждалих немає. Наразі триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень.

"Сам реактор і системи важливі для безпеки не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону (0,16-0,20 мкЗв/год) і не змінювалися",— зауважили у Держатомрегулюванні. 

У відомстві додали, що для зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем важливих для безпеки.

Про Інститут ядерних досліджень НАН України

Інститут ядерних досліджень НАН України — провідна науково-дослідна установа в галузях ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

 У Держатомрегулюванні наголосили, що удар дроном по території Інституту ядерних досліджень є атакою на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином.

Днями російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України (НАН України) в історичному центрі столиці. Тоді загинула одна жінка, ще троє людей постраждали та були госпіталізовані.

Автор:
Світлана Манько

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