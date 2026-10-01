Россия ударила дроном по территории Института ядерных исследований в Киеве: там расположен реактор

Вечером 30 сентября российский беспилотник ударил по территории Института ядерных исследований в Киеве, где находится исследовательский реактор.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар, его ликвидировали. Пострадавших нет. В настоящее время идет расследование и оценка нанесенных повреждений.

"Сам реактор и системы важны для безопасности не получили повреждений. Изменения радиационного фона не зафиксированы, его показатели находятся в пределах естественного фона (0,16-0,20 мкЗв/час) и не изменялись",— отметили в Госатомрегулировании.

В ведомстве добавили, что для уменьшения радиационных рисков с февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии с полной выгрузкой активной зоны. Его эксплуатация ограничивается регламентным обслуживанием систем, важных для безопасности.

Об Институте ядерных исследований НАН Украины

Институт ядерных исследований НАН Украины - ведущее научно-исследовательское учреждение в области ядерной физики, атомной энергетики и радиоэкологии. Реактор ВВР-М используется как источник нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований ядерной физики.

В Госатомрегулировании отметили, что удар дроном по территории Института ядерных исследований является атакой на мирную ядерную установку, выполняющую исключительно научную и исследовательскую функцию, и является очередным циничным пренебрежением со стороны России международно признанных принципов и норм ядерной и радиационной безопасности и военным преступлением.

На днях российский дрон попал в здание Национальной академии наук Украины (НАН Украины) в историческом центре столицы. Тогда погибла одна женщина, еще три человека пострадали и были госпитализированы.