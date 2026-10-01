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Новости
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НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету в честь защитников и защитниц: как выглядит (ФОТО)

Памятная монета
Памятная монета "Под покровом"

Национальный банк Украины в честь защитников и защитниц Украины 1 октября ввел в обращение серебряную памятную монету номиналом 10 гривен "Под покровом". Она посвящена всем, кто избрал путь отваги и бескомпромиссной борьбы за право украинского народа жить на своей земле.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что новая монета призвана выразить благодарность каждому и каждому стоящему на защите Украины тем, кто сегодня держит оборону, кто защищал государство от первых дней войны, кто вернулся с фронта и тем, кто отдал за Украину свою жизнь.

О монете

Номинал монет составляет 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 31,1 г.

На реверсе изображены две фигуры – казака со щитом и саблей, олицетворяющий мужество и готовность защищать родную землю, и украинку-хранительницу – образ семьи, традиций и духовного наследия. В руках женщина держит сокола – символ воли, решительности и защиты.

Фото 2 — НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету в честь защитников и защитниц: как выглядит (ФОТО)

В центре композиции размещены дома разных эпох – от традиционного украинского дома до современных многоэтажек. Мужская и женская фигуры окутывают композицию монеты стилизованной тканью с пиксельным камуфляжным узором, словно скрывая ее от врага. Общая композиция ассоциативно напоминает трезубец.

На аверсе воссоздан сакральный образ Берегини – давний символ украинской духовной традиции, которая служит оберегом и олицетворяет тяготу рода, единство поколений и жизненную силу. Ее образ напоминает ангела с расправленными крыльями и символизирует Покров – невидимый духовный щит над теми, кто держит реальный щит.

Тираж новой монеты – до 10 000 штук.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

2 сентября 2026 года НБУ ввел в обращение серебряную памятную монету номиналом в 1 гривну, посвященную 30-летию денежной реформы.

Автор:
Светлана Манько

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