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НБУ выпустил новые памятные монеты, посвященные Черному и Азовскому морям

памятные монеты
НБУ выпустил новые памятные монеты

Национальный банк Украины представил новый набор памятных монет "Жители морских глубин", посвященный уникальной фауне Черного и Азовского морей. Он содержит две монеты номиналом в 5 гривен каждая.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке объяснили, что год назад положили начало особому направлению памятных монет, посвященному разнообразию жизни в Черном и Азовском морях, чтобы показать красоту этой экосистемы и привлечь внимание к проблеме ее сохранения.

В регуляторе подчеркнули, что Черное и Азовское моря – часть природного наследия Украины. В них обитают сотни видов, каждый из которых играет свою роль в морской экосистеме. Среди них черноморская расческа и морской крот, чье присутствие может многое рассказать о состоянии морской среды.

Именно им НБУ посвятил новый набор "Жители морских глубин", в который вошли памятные монеты:

  • "Азовское море. Морской крот";
  • "Черное море. Черноморская расческа".

Они продолжают серию "Флора и фауна Украины".

О наборе монет

В набор входят две памятные монеты номиналом в 5 гривен каждая.

На реверсе монеты, посвященной Азовскому морю, изображены два морских крота серого и болотного цветов в зостере - морской траве, что является оптимальной жизненной средой для этого вида.

На монете, посвященной Черному морю, изображены три черноморских гребешка желто-синего, оранжевого и белого цветов в типичном биотопе - песчаных углублениях.

На аверсах монет размещены стилизованные контуры обоих морей с прилегающей территорией Украины в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.

Тираж набора – до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Реализация набора памятных монет в Интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 29 сентября 2026 года.

Приобрести монеты можно будет также у банков-дистрибьюторов, сообщающих о старте продаж на собственных сайтах.

Новый набор – не первый в этом направлении. В прошлом году Нацбанк уже выпускал подобную серию монет, посвященную другим представителям морской фауны Черного и Азовского морей, и нынешний выпуск продолжает ту же концепцию привлечения внимания к сохранению морской экосистемы Украины.

Недавно НБУ представил новую серебряную памятную монету "Красная рута – голос поколений", посвященную одноименной песне и ее автору Владимиру Ивасюку. Номинал монеты составляет 10 грн., а тираж — до 10 тыс. штук.

Автор:
Светлана Манько

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