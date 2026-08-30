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НБУ ввел в обращение новые монеты 10 грн: как выглядят деньги, посвященные двум областям
Национальный банк Украины 28 августа ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен из серии "Мы сильны. Мы вместе". Новые денежные знаки посвящены Днепропетровской и Кировоградской областям.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
"Днепропетровщина и Кировоградщина - каждая со своим характером и своей ролью, но сегодня обе каждый день делают огромную работу для жизни страны", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.
Характеристики и тираж новых монет:
- Материал: сплав на основе цинка с никелевым покрытием.
- Дизайн: на реверсе изображена стилизованная карта Украины с выделенной территорией соответствующего региона.
- Общий тираж: по 2 млн. штук каждой монеты. Они будут постепенно поступать в наличное обращение через банки и инкассаторские компании как обычное платежное средство.
- Специальные ролики: часть тиража сформирована в ролики по 25 монет (тираж каждого – 15 тыс. шт.).
Коллекционные ролики можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка и через банки-дистрибьюторы.
Недавно НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен "Памяти казненных, замученных или погибших в плену". Ее выпуск приурочен ко Дню памяти защитников и защитниц Украины, добровольцев и гражданских лиц, погибших, были замучены или казнены во время российского плена.