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НБУ ввел в обращение новые монеты 10 грн: как выглядят деньги, посвященные двум областям

Нацбанк выпустил новые памятные монеты
Нацбанк выпустил новые памятные монеты / НБУ

Национальный банк Украины 28 августа ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен из серии "Мы сильны. Мы вместе". Новые денежные знаки посвящены Днепропетровской и Кировоградской областям.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Днепропетровщина и Кировоградщина - каждая со своим характером и своей ролью, но сегодня обе каждый день делают огромную работу для жизни страны", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Характеристики и тираж новых монет:

  • Материал: сплав на основе цинка с никелевым покрытием.
  • Дизайн: на реверсе изображена стилизованная карта Украины с выделенной территорией соответствующего региона.
  • Общий тираж: по 2 млн. штук каждой монеты. Они будут постепенно поступать в наличное обращение через банки и инкассаторские компании как обычное платежное средство.
  • Специальные ролики: часть тиража сформирована в ролики по 25 монет (тираж каждого – 15 тыс. шт.).

Коллекционные ролики можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка и через банки-дистрибьюторы.

Недавно НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен "Памяти казненных, замученных или погибших в плену". Ее выпуск приурочен ко Дню памяти защитников и защитниц Украины, добровольцев и гражданских лиц, погибших, были замучены или казнены во время российского плена.

Автор:
Татьяна Бессараб

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