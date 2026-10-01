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Зарплаты госслужащих в июле 2026 года: где платят больше всего

Гривны
Средняя зарплата в госорганах выросла до 68,2 тыс. грн.

В июле 2026 года средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти составила 68,22 тыс. грн — на 5,6 тыс. грн больше, чем годом ранее. Самый высокий средний показатель среди госорганов зафиксирован в НКРЭКУ — 121,1 тыс. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Рост средней зарплаты в июле частично связан с сезоном отпусков и выплатой работникам денежной помощи на оздоровление. Кроме того, на месячный показатель могут влиять единовременные выплаты — компенсации за неиспользованный отпуск, материальное и выходное пособие.

Где в госорганах платили больше всего

В пятерку госорганов центрального уровня с самыми высокими средними зарплатами в июле вошли:

  1. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 121,1 тыс. грн;
  2. Аппарат Верховной Рады Украины – 116 тыс. грн;
  3. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 105,2 тыс. грн;
  4. Министерство цифровой трансформации Украины - 95,3 тыс. грн;
  5. Антимонопольный комитет Украины - 93 тыс. грн.

Минфин отмечает, что эти суммы являются средней начисленной зарплатой за месяц и могут существенно меняться в зависимости от единовременных выплат.

Сколько работников осталось в госорганах

В июле фактическая численность работников государственных органов составила 165,4 тыс. человек. Это на 1,9 тыс. меньше, чем в июле прошлого года.

Из них 108,4 тыс. человек работали в государственных органах центрального уровня и их территориальных подразделениях, 23 тыс. – в местных государственных и военных администрациях, еще 34 тыс. – в органах судебной власти.

Таким образом, на фоне сокращения общей численности работников, средняя оплата труда в центральных органах власти продолжила расти.

Сколько получают судьи

Отдельно Минфин обнародовал данные о судейском вознаграждении. В июле в органах судебной системы ее средний размер достигал 743,55 тыс. грн в высших судебных органах, в то время как в местных общих судах показатель составлял 120,3 тыс. грн.

Данные об оплате труда и численности работников государственных органов Минфин обновляет ежемесячно. Статистика не включает сектор безопасности и обороны.

Напомним, ранее Dilo писало о зарплатах в госорганах : в июне 2026 года средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти составила 66,84 тыс. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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