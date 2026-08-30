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НБУ ввів в обіг нові монети 10 грн: як виглядають гроші, присвячені двом областям

Нацбанк випустив нові пам'ятні монети
Нацбанк випустив нові пам'ятні монети / НБУ

Національний банк України 28 серпня ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень із серії “Ми сильні. Ми разом”. Нові грошові знаки присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

"Дніпропетровщина і Кіровоградщина — кожна зі своїм характером та своєю роллю, але сьогодні обидві щодня роблять величезну роботу для життя країни", — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Характеристики та тираж нових монет:

  • Матеріал: сплав на основі цинку з нікелевим покриттям.
  • Дизайн: на реверсі зображено стилізовану карту України з виокремленою територією відповідного регіону.
  • Загальний тираж: по 2 млн штук кожної монети. Вони поступово надходитимуть у готівковий обіг через банки та інкасаторські компанії як звичайний платіжний засіб.
  • Спеціальні ролики: частина тиражу сформована у ролики по 25 монет (тираж кожного — 15 тис. шт.).

Колекційні ролики можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку та через банки-дистриб'ютори.

Нещодавно НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень “Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні”. Її випуск приурочено до Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули, були закатовані або страчені під час російського полону.

Автор:
Тетяна Бесараб

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