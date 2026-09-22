НБУ випустив нові пам'ятні монети, присвячені Чорному та Азовському морям

Національний банк України представив новий набір пам’ятних монет "Мешканці морських глибин", присвячений унікальній фауні Чорного та Азовського морів. Він містить дві монети номіналом 5 гривень кожна.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку пояснили, що рік тому започаткували особливий напрям пам'ятних монет, присвячений розмаїттю життя в Чорному та Азовському морях, аби показати красу цієї екосистеми і привернути увагу до проблеми її збереження.

У регуляторі наголосили, що Чорне та Азовське моря - частина природної спадщини України. У них живуть сотні видів, кожен із яких відіграє свою роль у морській екосистемі. Серед них чорноморський гребінець та морський кріт, чия присутність може багато розповісти про стан морського середовища.

Саме їм НБУ присвятив новий набір "Мешканці морських глибин", до якого увійшли пам’ятні монети:

"Азовське море. Морський кріт";

"Чорне море. Чорноморський гребінець".

Вони продовжують серію "Флора і фауна України".

Про набір монет

До набору входять дві пам’ятні монети номіналом 5 гривень кожна.

На реверсі монети, присвяченої Азовському морю, зображено двох морських кротів сірого та болотяного кольорів у зостері - морській траві, що є оптимальним життєвим середовищем для цього виду.

На монеті, присвяченій Чорному морю, зображено трьох чорноморських гребінців жовто-синього, помаранчевого та білого кольорів у типовому біотопі - піщаних заглибленнях.

На аверсах монет розміщено стилізовані контури обох морів із прилеглою територією України у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

Тираж набору – до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Реалізація набору пам’ятних монет у інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 29 вересня 2026 року.

Придбати монети можна буде також у банків-дистриб'юторів, які повідомлятимуть про старт продажів на власних сайтах.

Новий набір - не перший у цьому напрямі. Торік Нацбанк уже випускав подібну серію монет, присвячену іншим представникам морської фауни Чорного й Азовського морів, і нинішній випуск продовжує ту саму концепцію привернення уваги до збереження морської екосистеми України.

Нещодавно НБУ представив нову срібну пам'ятну монету "Червона рута – голос поколінь", присвячену однойменній пісні та її автору Володимиру Івасюку. Номінал монети становить 10 грн, а тираж — до 10 тис. штук.