НБУ випустив набір монет про мешканців Азовського та Чорного морів

Національний банк презентував новий набір з двох пам’ятних монет “Мешканці морських глибин”, які продовжують серію “Флора і фауна”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Головними героями набору стали типові мешканці цих водойм – рак-самітник (Чорне море) та бичок-кругляк (Азовське море).

"Чорне і Азовське моря – невід’ємна частина природної спадщини України. Богато українців мають найтепліші спогади про їх унікальні, багатолюдні й колоритні морські узбережжя, красиві маяки і неперевершену флору та фауну", - зазначили в НБУ.

До набору входять дві пам’ятні монети номіналом 5 гривень кожна.

На аверсах монет розміщено стилізований контур Азовського та Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.

Реверс монети Азовського моря: Зображено двох бичків-кругляків у кольоровому друці на піщано-мулистому дні. На передньому плані видно кладку ікри, що підкреслює репродуктивну та екологічну значущість виду.

Реверс монети Чорного моря: Присвячений раку-самітнику (також із застосуванням кольорового друку). Тварина зображена у типовому біотопі на кам’янистому дні серед черепашок та уламків мушель.

Тираж набору – до 50 000 штук у сувенірному пакованні. Його продаж в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 28 жовтня 2025 року.

В НБУ додали, що набір також реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами (перелік є на нашому сайті), у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Про початок реалізації вони повідомлятимуть на власних сайтах.

