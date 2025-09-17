Нацбанк випустив нову монету на честь українських рятувальників (ФОТО)

17 вересня Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету "Державна служба України з надзвичайних ситуацій". Вона присвячена мужності, відданості та професіоналізму українських рятувальників, які щодня рятують життя та протистоять стихіям і наслідкам війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Урочисту презентацію монети провів голова Національного банку Андрій Пишний під час заходів до Дня рятівника. Він наголосив, що нова монета є символом вдячності всьому особовому складу ДСНС.

"Свою вдячність та пошану до українських рятувальників ми втілили в новій обіговій пам’ятній монеті "Державна служба України з надзвичайних ситуацій". Неймовірна сила та глибоке чисте милосердя, якими просякнута робота українських рятувальників, роблять їх найкращими у своїй справі. Саме вони стають "містком" між життям і бідою", - зазначив він.

Дизайн монети

Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Аверс повторює дизайн стандартної 10-гривневої монети зразка 2018 року — у центрі державний герб, рік карбування та номінал.

Реверс зображує рятувальника у повному екіпіруванні з пожежним рукавом і стволом. Угорі розміщено гасло "Сміливі рятувати життя", унизу — напис "ДСНС України". Дубові листки з обох боків символізують емблему служби.

Автори: дизайн реверсу — Аліса Іванова, аверсу — Володимир Дем’яненко, скульптор — Анатолій Демяненко.

Обіг та продаж

Монета є обов’язковою до приймання за всіма видами платежів нарівні зі звичайними обіговими грошима. У готівковий обіг поступово надійде майже 10 млн таких монет.

Частину тиражу буде сформовано в спеціальні сувенірні ролики по 25 монет у кожному. Їхня кількість становитиме 20 тис. штук. Придбати ролик можна буде з 23 вересня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (12 тис. роликів) та у банках-дистриб’юторах.

