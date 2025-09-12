НБУ випустив пам’ятну монету з серії "Видатні особистості України": кому вона присвячена

До 150-річчя від дня народження українського хорового диригента Олександра Кошиця Національний банк присвятив йому пам’ятну монету. Вона продовжує серію “Видатні особистості України”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Хто такий Олександр Кошиця

В НБУ зауважують, що завдяки Олександру Кошицю світ уперше почув “Щедрика” – твір, що згодом став всесвітньо відомим як “Carol of the Bells”.

У 1919 році митець створив Українську республіканську капелу – професійний хор, що мав репрезентувати Україну за кордоном.

Під його орудою капела здійснила грандіозне п’ятирічне турне понад 17 країнами, давши близько 600 концертів.

Про дизайн пам’ятної монети

Пам’ятна монета “150 років від дня народження Олександра Кошиця” має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.

На аверсі монети зображено композицію, що символізує гастрольну діяльність Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця. Центральне місце займає стилізована карта гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела. Між назвами міст – силуети ластівок як метафора духовного польоту, вільного руху та поширення українського мистецтва у світі.

На реверсі в центрі композиції зображений стилізований портрет Олександра Кошиця. Особливу увагу зосереджено на руках митця – його головному “інструменті” диригента. Тлом слугує хвиляста, динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капели;

Тираж пам’ятної монети становить до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні.

Про реалізацію монет

Пам’ятні монети “150 років від дня народження Олександра Кошиця” реалізовуватиметься в інтернет-магазині з 16 вересня 2025 року в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Реалізація банками-дистриб’юторами (перелік яких заначено на сайті НБУ) здійснюватиметься поступово, після отримання пам’ятних монет від НБУ.

Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

24 серпня НБУ до Дня Незалежності ввів в обіг набір срібних пам’ятних монет "Державні символи України" та презентував пам’ятну монету "130 років від дня народження Василя Вишиваного".