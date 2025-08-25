НБУ ввів в обіг пам’ятну монету, яка присвячена угорському князю (ФОТО)

24 серпня Національний банк України до Дня Незалежності ввів в обіг набір срібних пам’ятних монет «Державні символи України» та презентував пам’ятну монету “130 років від дня народження Василя Вишиваного”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Набір срібних пам’ятних монет «Державні символи України»

Зазначається, що набір срібних пам’ятних монет «Державні символи України» присвячений атрибутам нашої державності – Гербу, Гімну та Прапору України.

Пам’ятна монета “130 років від дня народження Василя Вишиваного”

Також в НБУ презентували пам’ятну монету "130 років від дня народження Василя Вишиваного".

Монета продовжує серію "Видатні особистості України" та присвячена Вільгельму Францу фон Габсбурґу-Лотрінґену (1895–1948) – представнику європейської аристократії, який увійшов в історію України під псевдонімом Василь Вишиваний.

В НБУ розповіли, що ерцгерцог австрійський, полковник легіону Українських січових стрільців, поет, дипломат, державний діяч – був яскравим і непересічним учасником українських визвольних змагань початку ХХ століття. Посідаючи визначне місце як на військовому фронті, так і в міжнародних дипломатичних колах, Василь Вишиваний усією своєю діяльністю утверджував ідеали незалежної, соборної України. Завдяки його активній участі Австро-Угорська імперія стала однією з перших країн, що офіційно визнала Українську Народну Республіку.

"Василь Вишиваний, від народження – архікнязь з австрійського роду Габсбургів, обрав для себе інший шлях – став патріотом України. Його доля на 100% резонує із сьогоднішніми думками мільйонів наших співгромадян про вибір – бути українцем, бути з Україною. Адже ми знову разом доводимо: українство – не лише доля, визначена місцем народження, а й свідомий щоденний вибір", – підкреслив голова НБУ Андрій Пишний.

Пам’ятна монета "130 років від дня народження Василя Вишиваного" має номінал 2 гривні, виготовлена з нейзильберу, тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети зображено стилізовану композицію, що включає елемент кокарди легіону Українських січових стрільців – геральдичного галицького лева, який спирається на кам’яну брилу з написом

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Василя Вишиваного у вишиванці та кожусі – елементах одягу, що стали частиною його особистої ідентичності. Ліворуч – декоративний орнамент з листям конюшини, який був талісманом військової удачі для воїнів УСС і прикрашав обкладинку його поетичної збірки "Минають дні…", присвяченої борцям за волю України.

Про реалізацію монет

Придбати пам’ятні монети можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ , а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ).

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

НБУ започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

