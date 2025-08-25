НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную венгерскому князю (ФОТО)

24 августа Национальный банк Украины ко Дню Независимости ввел в обращение набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины" и представил памятную монету "130 лет со дня рождения Василия Вышиванного".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины"

Отмечается, что набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины" посвящен атрибутам нашей государственности – Гербу, Гимну и Флагу Украины.

Памятная монета "130 лет со дня рождения Василия Вышиванного"

Также в НБУ презентовали памятную монету "130 лет со дня рождения Василия Вышиванного".

Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и посвящена Вильгельму Францу фон Габсбургу-Лотрингену (1895-1948) - представителю европейской аристократии, вошедшему в историю Украины под псевдонимом Василий Вышиванный.

В НБУ рассказали, что эрцгерцог австрийский, полковник легиона Украинских сечевых стрелков, поэт, дипломат, государственный деятель – был ярким и незаурядным участником украинских освободительной борьбы начала ХХ века. Занимая выдающееся место как на военном фронте, так и в международных дипломатических кругах, Василий Вышиванный всей своей деятельностью утверждал идеалы независимой, соборной Украины. Благодаря его активному участию Австро-Венгерская империя стала одной из первых стран, официально признавших Украинскую Народную Республику.

"Василий Вышиванный, от рождения – архикнязь из австрийского рода Габсбургов, выбрал для себя другой путь – стал патриотом Украины. Его судьба на 100% резонирует с сегодняшними мнениями миллионов наших сограждан о выборе – быть украинцем, быть с Украиной. Ведь мы снова вместе доказываем: украинство – не только судьба, подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Памятная монета "130 лет со дня рождения Василия Вышиванного" имеет номинал 2 гривны, изготовлена из нейзильбера, тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке. Группа монеты – рифленая.

На аверсе монеты изображена стилизованная композиция, включающая элемент кокарды легиона Украинских сечевых стрелков – геральдического галицкого льва, опирающегося на каменную глыбу с надписью

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Василия Вышиванного в вышиванке и кожухе – элементах одежды, ставших частью его личной идентичности. Слева – декоративный орнамент с листьями клевера, который был талисманом военной удачи для воинов УСС и украшал обложку его поэтического сборника "Проходят дни…", посвященной борцам за свободу Украины.

О реализации монет

Приобрести памятные монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице официального Интернет-представительства НБУ).

Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

НБУ основал собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

Недавно НБУ ввел в обращение новую памятную монету "Опишнянская керамика", посвященную уникальной гончарной традиции Полтавщины, которая берет свое начало с XVII века и является элементом нематериального культурного наследия Украины.