НБУ посвятил монету опишнянским гончарам: какой дизайн

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Опишнянская керамика", посвященную уникальной гончарной традиции Полтавщины, которая берет свое начало с XVII века и является элементом нематериального культурного наследия Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Опошнянская керамика на монете

Дизайн монеты:

На аверсе изображена зооморфная скульптура "Лев" работы Василия Омелененко, известного мастера из Опишни, с элементами характерного налепного декора и цветной печатью.

Реверс украшает стилизованная композиция из орнаментов, используемых на традиционных глиняных изделиях, в частности, на тарелках. Вверху размещена надпись "Опишнянская керамика".

Дизайн разработала Алиса Иванова, а скульптурную часть исполнили Анатолий и Владимир Демьяненко.

Монета имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, тираж – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

С 6 августа 2025 г. монету можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Реализация через банки-дистрибьюторы будет проходить постепенно после отгрузки из Банкнотно-монетного двора.

Справка:

Гончарное искусство Опишни на Полтавщине имеет многовековую историю, берущую начало еще в XVII веке. Опошнянская керамика стала важным явлением украинской культуры – как в художественном, так и в этнографическом аспектах.

В 2012 году этот элемент был внесен в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины, что подчеркивает его значение для сохранения культурной идентичности.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.