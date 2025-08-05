НБУ присвятив монету опішнянським гончарам: який дизайн

Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету “Опішнянська кераміка”, присвячену унікальній гончарній традиції Полтавщини, яка бере свій початок із XVII століття та є елементом нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Опішнянська кераміка на монеті

Дизайн монети:

На аверсі зображено зооморфну скульптуру "Лев" роботи Василя Омеляненка, відомого майстра з Опішні, з елементами характерного наліпного декору та кольоровим друком.

Реверс прикрашає стилізована композиція з орнаментів, що використовуються на традиційних глиняних виробах, зокрема на тарелях. Угорі розміщено напис "Опішнянська кераміка".

Дизайн розробила Аліса Іванова, а скульптурну частину виконали Анатолій та Володимир Дем’яненки.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, тираж – до 75 000 штук у сувенірній упаковці.

З 6 серпня 2025 року монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Реалізація через банки-дистриб’ютори відбуватиметься поступово після відвантаження з Банкнотно-монетного двору.

Довідково:

Гончарне мистецтво Опішні на Полтавщині має багатовікову історію, що бере початок ще у XVII столітті. Опішнянська кераміка стала важливим явищем української культури – як у мистецькому, так і в етнографічному аспектах.

У 2012 році цей елемент було внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, що підкреслює його значення для збереження культурної ідентичності.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.