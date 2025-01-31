Купити нумізматику можна буде лише після перевірки: НБУ вводить верифікацію в інтернет-магазині

Національний банк України з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через свій інтернет-магазин з 3 лютого 2025 року впроваджує процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Користувачі, які вже зареєстровані на сайті інтернет-магазину і мають обліковий запис, отримають відповідне повідомлення на електронну пошту, зазначену під час реєстрації. Після цього їм стане доступною процедура верифікації.

Нові користувачі, які зареєструються на сайті інтернет-магазину з 3 лютого 2025 року, зможуть пройти ідентифікацію та верифікацію особи за допомогою Системи BankID НБУ безпосередньо під час реєстрації.

Як пройти верифікацію

Для успішної верифікації користувача через Систему BankID НБУ потрібно здійснити такі кроки:

натиснути на позначку з логотипом "BankID НБУ", відображену на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину;

після переспрямування на сторінку Системи BankID НБУ обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок;

пройти багатофакторну автентифікацію на стороні обраного банку;

надати банку згоду на передачу персональних даних.

Після верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті.

В НБУ звертають увагу на те, що верифікація зареєстрованих користувачів інтернет-магазину відбуватиметься поетапно. Користувачі отримають повідомлення з інформацією про необхідність пройти верифікацію. До отримання цього повідомлення зареєстровані користувачі можуть продовжувати користуватися послугами інтернет-магазину без верифікації.

Для користувачів, які вже підтвердили свої облікові дані за допомогою Системи BankID НБУ, подальша автентифікація в особистому кабінеті інтернет-магазину (для входу) відбуватиметься з використанням наявних ідентифікаторів (електронна пошта та пароль), без необхідності повторного підтвердження особи через Систему BankID НБУ.

У разі виявлення дублювання облікових даних користувача акаунт, що дублюється, буде автоматично заблоковано.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Національний банк запровадив власну нумізматичну програму, щоб відзначати ювілейні дати, пам'ятні події України та світу. Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку.

Зокрема випускається така сувенірна продукція: медалі, імітація банкнот у сріблі, сувенірна срібна гривня Київської Русі, набори обігових і розмінних монет, пам‘ятні банкноти, нерозрізані аркуші банкнот.

Пам‘ятні монети мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами.

Нагадаємо, Національний банк України, надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, випустив пам’ятні монети “Ні куля, ні шабля!”, які стануть оберегом для сучасних захисників України.

Додамо, у грудні НБУ присвятив срібну пам’ятну монету "Цифрова держава" досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій.