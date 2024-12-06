НБУ випустив пам’ятні монети "Ні куля, ні шабля!": як виглядають

Національний банк України, надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорозької Січі – козаків-характерників, випустив пам’ятні монети “Ні куля, ні шабля!”, які стануть оберегом для сучасних захисників України. Про це інформує пресслужба НБУ.

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Напередодні Дня Збройних Сил України голова НБУ Андрій Пишний презентував нові пам’ятні монети на зустрічі з військовослужбовцями під час робочого візиту на схід України.

"Образ козаків-характерників ми відтворили в нових пам’ятних монетах, що стануть оберегом для кожного військовослужбовця. Вони захищатимуть сучасних захисників та захисниць України від ворожих підступів, щоб ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля не вразили їх ", – наголосив Пишний.

Який дизайн пам’ятних монет

На аверсі пам’ятних монет в центрі композиції зображено постать військового, який тримає в руках і захищає малий Державний Герб України – символ свободи та незалежності.

Композиція символізує прагнення українського народу до життя в незалежній суверенній державі. На матовому тлі зображені ворожі кулі, які відбиваються від військового, не зачепивши "українську душу".

На реверсі на дзеркальному тлі зображено образ козака-характерника, який оберігає птаха – символ волі, що візуально нагадує тризуб.

Композиція відображає зв’язок між сучасною війною та незламним українським духом часів козаччини. На матовому тлі – зламані ворожі шаблі, що безсилі перед любов’ю до рідної землі та прагненням до волі.

Дизайн цих монет розробили художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптори - Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Де реалізуються пам’ятні монети

Пам’ятні монети "Ні куля, ні шабля!" введені в обіг 4 грудня 2024 року і продовжують серію "Збройні Сили України!"

Монета з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла – 10 гривень. Тираж складає до 125 тис. та 10 тис. штук відповідно.

Придбати ці монети можна буде з 19 грудня 2024 року. Про початок реалізації можна дізнатися на сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, влітку НБУ ввів в обіг пам’ятну монету нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців – "Українська бавовна. Лелека-100".