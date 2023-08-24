НБУ презентував пам’ятні монети “Сміливість бути. UA” до Дня Незалежності України (ФОТО)

Національний банк України презентував нові пам’ятні монеті “Сміливість бути. UA”, присвячені сміливості української нації. Вони символічно введені в обіг до 32-ої річниці Незалежності України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що пам’ятні монети “Сміливість бути. UA”“ ввели в обіг 24 серпня.

Про дизайн нових пам’ятних монет

Пам’ятні монети “Сміливість бути. UA” продовжують серію “Безсмертна моя Україно”. Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г (одна тройська унція).

Крім того, монета оздоблена локальною позолотою (вміст золота – не менше ніж 0,00009 г). Категорія якості карбування – “спеціальний анциркулейтед”, діаметр – 38,6 мм. Тираж срібної монети – до 5 000 штук.

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває “на вістрі” часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий державний герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі зображено золотисту зірку, що засяяла новою надією (символічна паралель – Вифлеємська зоря), а також вертикальний напис: СМІЛИВІСТЬ БУТИ. UA.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює загальну стилізовану композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках. Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.

Автори ескізів цих знакових для кожного українця пам’ятних монет – київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук.

Про реалізацію нових пам’ятних монет

Придбати пам’ятні монети “Сміливість бути. UA” можна з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з вересня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") – у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Фото: голова НБУ Андрій Пишний

"Зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об’єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова “українці”. Це – сміливість! Щодня протягом цієї війни ми маємо можливість спостерігати за безліччю прикладів сміливості, звитяги, сили духу українців. Не лише ми – увесь світ! Ми присвячуємо цю монету хороброму і незламному українському народу. Сьогодні весь світ точно знає, що сміливість – це бути українцями. І щоб підкреслити це, ми зробили поверхню срібної монети частково дзеркальною. Піднесіть її до обличчя, побачте себе, відчуйте себе частиною незламної української нації. Це відзнака саме вам! Кожному із вас!”, – підкреслив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, нещодавно НБУ презентував монету номіналом 10 гривень, на реверсі якої зображений ЗРК Patriot. Ця монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячена подвигам і героїзму воїнів протиповітряної оборони, які самовіддано та щоденно боронять небо України.

Протягом І півріччя 2023-го Нацбанк активно випускав пам’ятні монети і медалі, які користуються великим попитом - колекціонери та звичайні покупці їх просто розмітали. Delo.ua дослідило, які саме монети НБУ випустив за перше півріччя 2023 року і скільки сьогодні на них можна заробити.