НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные писателям "Расстрелянного возрождения": как выглядят

Национальный банк Украины 19 июня 2025 ввел в обращение две памятные монеты номиналом 5 гривен "Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой" и "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что эти монеты положили начало новому тематическому направлению, посвященному "Расстрелянному возрождению" и его писателям, которые в 20-х – начале 30-х годов XX века дали мощный импульс для развития украинской культуры, однако были беспощадно репрессированы тоталитарным советским режимом.

"Мы чтим память о представителях "Расстрелянного возрождения", чтобы возвращать современности знания о выдающихся украинцах. Они хотели, чтобы Украина заговорила во весь голос. И это не просто имена. Это — совесть украинской интеллигенции, сердце той эпохи, когда слово было оружием, а идея, к сожалению, приговором", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

О дизайне монет

Памятные монеты "Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой" и "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол" имеют номинал 5 гривен, изготовленные из нейзильбера, тираж каждой до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Группа монет – рифленая. Обе монеты украшены цветной печатью.

Аверс обеих монет – одинаковый. На нем размещена стилизованная надпись СЛОВО – название харьковского дома литераторов 30-х годов XX века. В текстуре букв просматривается парость озимой пшеницы – образ молодого поколения художников, жизнь и творчество которых были безжалостно уничтожены тоталитарными властями. Трагизм исторической эпохи подчеркивает простреленная буква "О", из которой стекает кровь, напоминая о болезненной ране в истории Украины и несбывшихся мечтах талантливых художников.

На реверсе монеты "Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой" на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Николая Хвылевого. Символическая композиция передает глубокий смысл: лицо писателя как будто заключенное среди каменных плит неправильной формы, отражающих попытки тоталитарного режима уничтожить память о художнике. Справа от портрета вертикально расположены надписи: НИКОЛАЙ/ФИТИЛЕВ – настоящее имя художника, отчеканенное рельефно, и НИКОЛАЙ/ВОЛНОВЫЙ – псевдоним, выполненный зеркально. Слева отмечены годы жизни художника – 1893/1933.

На реверсе монеты "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол" на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Юлиана Шпола, избитый пятнами коррозии, забвения, но не потерянный до конца. Справа от портрета вертикально расположены надписи: МИХАИЛ/ЯЛОВЫЙ – настоящее имя художника, отчеканенное рельефно, и ЮЛИАН/ШПОЛ – псевдоним, выполненный зеркально. Слева отмечены годы жизни художника – 1895/1937.

О реализации монет

Сообщается, что приобрести памятные монеты "Расстрелянное возрождение. Николай Хвылевой" и "Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 20 июня 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов.

Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

В апреле НБУ ввел в обращение памятную монету "Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко", посвященную выдающейся художнице, модельерке и представительнице шестидесятничества.