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НБУ выпускает серебряную памятную монету "Зодиак": каковы ее особенности

НБУ выпускает серебряную памятную монету "Зодиак": каковы ее особенности
Фото: НБУ

27 февраля Национальный банк Украины выпускает памятную монету "Зодиак". Она имеет номинал в 10 гривен и изготовлена из серебра 925 пробы. Чистая масса драгоценного металла – 31,1 г.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Издавна звездное небо помогало людям ориентироваться во времени и пространстве, планировать сельскохозяйственные работы. Сегодня знаний о звездах и вселенной значительно больше, однако все же существует вера в то, что рождение под тем или иным зодиакальным созвездием оставляет определенное отражение на характере человека., – отметили в НБУ.

Какой вид   имеет монета

Реверс: изображена живописная украинская деревня под звездным небом, а также мальчик, наблюдающий за созвездиями. Эта композиция передает атмосферу мечтательности, стремление к знаниям и связи с родным домом.

Фото 2 — НБУ выпускает серебряную памятную монету "Зодиак": каковы ее особенности

Аверс: содержит 12 зодиакальных созвездий, расположенных в круге и разделенных на равные сектора с названиями астрологических знаков. Их порядок соответствует движению земной оси, что символизирует цикличность времени и движение небесных тел.

Фото 3 — НБУ выпускает серебряную памятную монету "Зодиак": каковы ее особенности

Общий тираж – до 15 000 штук.

Реализация памятной монеты стартует 4 марта 2025 через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банки-дистрибьюторы.

Продажа будет производиться по мере отгрузки монет Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины.

Актуальную информацию о начале продаж можно узнать на сайте интернет-магазина НБУ и официальных ресурсах банков-дистрибьюторов.

Напомним, к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный банк Украины отчеканил новую памятную монету "Держим строй!".

Автор:
Татьяна Гойденко