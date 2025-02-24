НБУ выпустил монету "Держим строй!" к третьей годовщине вторжения

К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный банк Украины отчеканил новую памятную монету "Держи строй!".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Мы назвали новую монету "Держи строй!" – этот призыв понятен и отзывается в сердце каждого украинца. Война продолжается, борьба продолжается", — подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный.

О дизайне новой монеты

На аверсе монеты "Держим строй!" изображены украинские защитники, которые держат руки в коллективном рукопожатии, что символизирует единство. На фоне схематические линии обороны и направления боевых действий, образующие образ трезубца.

На реверсе монеты продолжена тема аверса – изображены воины, решительно идущие в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись "ДЕРЖИМ СТРОЙ", а также стилизованные изображения военной техники, символизирующие силу и мощь украинского войска. За спинами воинов – надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и доначат ради общей победы.

Художник – Андрей Сагач. Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.

О реализации новой монеты

Памятная монета "Держим строй!" введена в обращение 24 февраля 2025 года. Ее номинал составляет 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Купить монету можно будет в интернет-магазине НБУ с 25 февраля 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов.

Детальнее о начале реализации будет сообщено на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

В канун Дня влюбленных Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Сила любви".

Добавим, к столетию со дня рождения Игоря Шамо, автора песни "Как тебя не любить, Киев мой?", НБУ ввел в обращение памятную монету.