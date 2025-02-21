Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную Киеву

К столетию со дня рождения Игоря Шамо, автора песни "Как тебя не любить, Киев мой?", НБУ вводит в обращение памятную монету "100 лет со дня рождения Игоря Шамо". Эта монета является частью серии "Выдающиеся личности Украины".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как выглядит монета и где купить

Монета имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.

На аверсе представлена стилизованная композиция, объединяющая живописные виды, достопримечательности и памятники Киева, обрамленные каштановыми листьями — символом столицы. Ниже на зеркальном фоне расположено нотное состояние с музыкальной записью произведения композитора.

На реверсе изображен стилизованный портрет Игоря Шамо, глубоко размышляющий над созданием нового музыкального шедевра. Ниже портрета расположено нотное состояние, символизирующее музыкальное наследие композитора. Слева отмечены имя и фамилия художника, а также годы его жизни (1925–1982). Композицию реверса дополняют изображения и силуэты каштановых листьев, подчеркивающие неотъемлемую связь маэстро с Киевом.

Тираж – до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Отмечается, что памятные монеты будут реализовываться в интернет-магазине с 25 февраля 2025 года по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Реализация банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно после получения памятных монет в НБУ.

Об Игоре Шамо

Песня "Как тебя не любить, Киев мой?" Игоря Шамо уже более 60 лет ассоциируется с украинской столицей. Она пробуждает теплые воспоминания у каждого, кто хоть раз побывал в Киеве, и стала символом города. С 2014 года эта мелодия является официальным гимном Киева, говорится в сообщении.

Игорь Шамо, киевлянин и один из самых известных композиторов прошлого века, своим творчеством передал не только любовь к родному городу, но и заставил миллионы людей влюбиться в Киев.

В его творчестве более 300 произведений, каждое из которых глубоко укоренено в традициях украинской музыки и мелоса.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

Добавим, в канун Дня влюбленных Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Сила любви".