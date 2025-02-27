НБУ випускає срібну пам’ятну монету "Зодіак": які її особливості

27 лютого Національний банк України випускає пам’ятну монету "Зодіак". Вона має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 925 проби. Чиста маса дорогоцінного металу – 31,1 г.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Здавна зоряне небо допомагало людям орієнтуватися в часі та просторі, планувати сільськогосподарські роботи. Сьогодні знань про зірки й всесвіт значно більше, проте все ж існує віра в те, що народження під тим чи іншим зодіакальним сузір’ям залишає певний відбиток на характері людини. (…) Тому ми вирішили створити нову пам’ятну монету "Зодіак", що символізує вічний зв’язок між людиною та всесвітом", - зазначили в НБУ.

Який вигляд має монета

Реверс: зображено мальовниче українське село під зоряним небом, а також хлопчика, що спостерігає за сузір’ями. Ця композиція передає атмосферу мрійливості, прагнення до знань і зв’язок з рідним домом.

Аверс: містить 12 зодіакальних сузір’їв, розташованих у колі та поділених на рівні сектори з назвами астрологічних знаків. Їхній порядок відповідає руху земної осі, що символізує циклічність часу та рух небесних тіл.

Загальний тираж – до 15 000 штук.

Реалізація пам’ятної монети стартує 4 березня 2025 року через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банки-дистриб’ютори.

Продаж здійснюватиметься в міру відвантаження монет Банкнотно-монетним двором Національного банку України.

Актуальну інформацію про початок продажів можна дізнатися на сайті інтернет-магазину НБУ та офіційних ресурсах банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету “Тримаймо стрій!”.