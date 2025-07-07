НБУ выпустил памятную монету в честь ударного дрона Vampire

Национальный банк Украины 8 июля 2025 вводит в обращение новую памятную монету из серии "Вооруженные Силы Украины". Она посвящена многоцелевому беспилотнику Vampire — одному из самых известных украинских дронов, активно применяемому на поле боя с 2022 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Монета под названием "Украинский хлопок. БПЛА Vampire" чествует достижение украинских инженеров и военных, стоящих за созданием и боевым использованием этого гексакоптера. Vampire был разработан компанией SkyFall в ответ на потребности украинских сил безопасности и обороны в борьбе с российской агрессией. Первый дрон из этой серии поднялся на воздух 6 июля 2022 года.

Дрон имеет шесть винтов, может нести до 15 кг полезной нагрузки, подниматься на высоту до 500 метров и выполнять полеты на расстояние до 15 км. Благодаря своей универсальности и технологичности, он используется для поражения целей, дистанционного минирования и даже для гуманитарных задач.

Аверс монеты изображает сцену боя: изуродованная взрывами земля, шансы, горящий подбитый танк и дрон Vampire в полете над полем боя. На реверсе – гексакоптер при выполнении боевого задания. Облако с молниями на фоне символизирует мощь, скорость и неотвратимость его ударов. В верхней части монеты размещена надпись VAMPIRE.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка, имеет номинал 5 гривен и будет выпущена тиражом до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Авторы художественного оформления – Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки.

Купить монету можно будет уже с 8 июля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Отгрузка банкам-дистрибьюторам, перечень которых обнародован на сайте Национального банка, будет производиться поэтапно.

Напомним, НБУ также выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. САУ "Богдана". Он продолжает тематическое направление нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей.