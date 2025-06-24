- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную САУ "Богдана": какой дизайн
Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. САУ "Богдана". Он продолжает тематическое направление нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Отмечается, что памятная монета посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана", которая является одним из ключевых элементов артиллерийского потенциала ВСУ.
Эта 155-мм гаубица на колесном шасси стала первым украинским САУ, разработанным в соответствии со стандартами НАТО.
Как выглядит памятная монета?
На аверсе монеты изображен абрис острова Змеиный, который был успешно освобожден при огневой поддержке самоходной артиллерийской установки "Богдана".
На реверсе – САУ "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого, символизирующий несокрушимый дух украинского воинства и историческую ось, объединяющую прошлое и настоящее в борьбе за независимость.
Номинал монеты – 5 гривен, тираж – до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).
О реализации монет
С 24 июня памятную монету «Украинский хлопок. САУ «Богдана» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами (список которых указан на странице официального Интернет-представительства НБУ) будет осуществляться постепенно, по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
О нумизматической продукции НБУ
Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.
Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.
Ранее НБУ ввел в обращение памятные монеты номиналом 5 гривен, посвященную украинскому оружию и его создателям, " Украинский хлопок. БТР-4Е "Буцефал" и "Украинский хлопок-100".