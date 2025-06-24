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НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную САУ "Богдана": какой дизайн

Украинский хлопок. САУ Богдана
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. САУ "Богдана". Он продолжает тематическое направление нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что памятная монета посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана", которая является одним из ключевых элементов артиллерийского потенциала ВСУ.

Эта 155-мм гаубица на колесном шасси стала первым украинским САУ, разработанным в соответствии со стандартами НАТО.

Как выглядит памятная монета?

На аверсе монеты   изображен абрис острова Змеиный, который был успешно освобожден при огневой поддержке самоходной артиллерийской установки "Богдана".

Фото 2 — НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную САУ "Богдана": какой дизайн

На реверсе – САУ "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого, символизирующий несокрушимый дух украинского воинства и историческую ось, объединяющую прошлое и настоящее в борьбе за независимость.

Фото 3 — НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную САУ "Богдана": какой дизайн

Номинал монеты – 5 гривен, тираж – до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

О реализации монет

С 24 июня памятную монету «Украинский хлопок. САУ «Богдана» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами (список которых указан на странице официального Интернет-представительства НБУ) будет осуществляться постепенно, по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

О нумизматической продукции НБУ

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года   внедрил процесс верификации аккаунтов   пользователей с помощью системы BankID НБУ.

Национальный банк открыл собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

Ранее НБУ ввел в обращение памятные монеты номиналом 5 гривен, посвященную украинскому оружию и его создателям, " Украинский хлопок. БТР-4Е "Буцефал" и "Украинский хлопок-100".

Автор:
Светлана Манько