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Украина увеличивает производство 155-мм артиллерийской системы "Богдана"

артиллерийская система "Богдана"
Отечественная 155-мм самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана". Фото: АрмияInform

Украина увеличила производство своей 155-мм самоходной артиллерийской системы "Богдана" 2С22 из шести единиц в месяц в 2023 году до 36 единиц в 2025 году.

Об этом сообщает Army Technology

Увеличение производства стало возможным благодаря поддержке европейских партнеров, инвестировавших в оборонно-промышленную базу страны.

Как сообщил директор Агентства оборонных закупок Министерства обороны Арсен Жумадилов в интервью The Washington Post, Украина добилась "огромных успехов" в производстве оружия калибра НАТО после российского вторжения в 2022 году благодаря совместным усилиям правительства и частных производителей оружия.

"Хотя Украине было недостаточно выиграть войну, увеличение производства артиллерии помогло стране стать более самодостаточной. Более 85% запчастей, необходимых для "Богданы", производятся в Украине — ожидается, что к концу года этот показатель вырастет до 95%", — сказал он.

Жумадилов заявил, что Украина производит самоходные гаубицы в беспрецедентных для Европы объемах. Он отметил важность этого факта, объяснив, что существует прямая и тесная связь между боеспособностью Украины и безопасностью Европы, ведь, по его словам, в случае падения Украины, Европа не сможет так эффективно противостоять российской агрессии.

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Автор:
Татьяна Бессараб