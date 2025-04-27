Україна збільшує виробництво 155-мм артилерійської системи "Богдана"

Україна збільшила виробництво своєї 155-мм самохідної артилерійської системи "Богдана" 2С22 з шести одиниць на місяць у 2023 році до 36 у 2025 році.

Про це повідомляє Army Technology.

Збільшення виробництва стало можливим завдяки підтримці європейських партнерів, які інвестували в оборонно-промислову базу країни.

Як повідомив директор Агентства оборонних закупівель Міністерства оборони Арсен Жумаділов в інтерв'ю The Washington Post, Україна досягла "величезних успіхів" у виробництві зброї калібру НАТО після російського вторгнення у 2022 році завдяки спільним зусиллям уряду та приватних виробників зброї.

"Хоча Україні було недостатньо виграти війну, збільшення виробництва артилерії допомогло країні стати більш самодостатньою. Понад 85% запчастин, необхідних для "Богдани", виробляються в Україні — очікується, що до кінця року цей показник зросте до 95%", - сказав він.

Жумаділов заявив, що Україна наразі виробляє самохідні гаубиці в безпрецедентних для Європи обсягах. Він наголосив на важливості цього факту, пояснивши, що існує прямий і тісний зв'язок між боєздатністю України та безпекою Європи, адже, за його словами, у разі падіння України, Європа не зможе так ефективно протистояти російській агресії.

Нагадаємо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.