Ремонт, виробництво, технології: "Укроборонпром" планує розширити співпрацю з польськими зброярами

Представники "Укроборонпрому" та його підприємств взяли участь у польсько-українському форумі, присвяченому співпраці в оборонній сфері. Сторони обмінялися думками щодо відновлення військової техніки та посилення виробничих можливостей.

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Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

На зустрічі українські та польські зброярі обговорювали ремонт військової техніки, збільшення виробничих можливостей, технологічне співробітництво, фінансові питання та розвиток партнерських відносин.

Ключовою темою стали боєприпаси та їхні складові, де, за словами гендиректора "Укроборонпрому" Олега Гуляка, Україна потребує нарощування власного виробництва та посилення міжнародної кооперації.

"Наше виробництво потребує якомога більше продуктів спеціальної хімії, які наразі є дефіцитними не лише в Україні, а й у всьому світі. Тому стратегічно важливими для нас є збільшення власного виготовлення таких компонентів і посилення кооперації з міжнародними партнерами у цьому напрямку", – наголосив Гуляк.

Захід був присвячений міжнародній виробничій співпраці в галузі безпеки та оборони. Організатором стала Польсько-українська Господарча палата за ініціативи Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A.).

Нагадаємо, нещодавно "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва боєприпасів та обслуговування техніки. У сферу спільних інтересів України та Польщі увійшли напрямки боєприпасів, бронетехніки, артилерії та протиповітряної оборони.