НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену САУ "Богдана": який дизайн

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. САУ "Богдана". Вона продовжує тематичний напрям нумізматичної серії “Збройні Сили України”, що вшановує українську зброю та її творців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що пам’ятна монета присвячена самохідній артилерійській установці (САУ) “Богдана”, що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу ЗСУ.

Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО. Бойове хрещення вона пройшла у 2022 році в битві за острів Зміїний, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових.

Як виглядає пам’ятна монета?

На аверсі монети зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за вогневої підтримки самохідної артилерійської установки “Богдана”. Поблизу острова – стилізовані змії, які залишають територію, як символ відступу ворога.

На реверсі – САУ “Богдана” у момент бойового розгортання на степовому ландшафті. На тлі монети – силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка об’єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність.

Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Про реалізацію монет

З 24 червня пам’ятну монету «Українська бавовна. САУ “Богдана”» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб’юторами (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ) здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Про нумізматичну продукцію НБУ

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

Національний банк започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

Раніше НБУ ввів в обіг пам’ятні монети номіналом 5 гривень, присвячену українській зброї та її творцям, "Українська бавовна. БТР-4Е "Буцефал" та "Українська бавовна. Лелека-100".