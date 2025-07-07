НБУ випустив пам’ятну монету на честь ударного дрона Vampire

Національний банк України 8 липня 2025 року вводить в обіг нову пам’ятну монету із серії “Збройні Сили України”. Вона присвячена багатоцільовому безпілотнику Vampire — одному з найвідоміших українських дронів, що активно застосовується на полі бою з 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Монета під назвою "Українська бавовна. БПЛА Vampire" вшановує досягнення українських інженерів та військових, які стоять за створенням і бойовим використанням цього гексакоптера. Vampire був розроблений компанією SkyFall у відповідь на потреби українських Сил безпеки й оборони у боротьбі з російською агресією. Перший дрон з цієї серії піднявся в повітря 6 липня 2022 року.

Дрон має шість гвинтів, може нести до 15 кг корисного навантаження, підніматися на висоту до 500 метрів і виконувати польоти на відстань до 15 км. Завдяки своїй універсальності та технологічності він використовується для ураження цілей, дистанційного мінування і навіть для гуманітарних завдань.

Аверс монети зображає сцену бою: понівечена вибухами земля, шанці, палаючий підбитий танк і дрон Vampire у польоті над полем бою. На реверсі — гексакоптер під час виконання бойового завдання. Хмара з блискавками на фоні символізує міць, швидкість та невідворотність його ударів. У верхній частині монети розміщено напис VAMPIRE.

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку, має номінал 5 гривень і буде випущена тиражем до 75 000 штук у сувенірному пакуванні. Автори художнього оформлення — Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки.

Придбати монету можна буде вже з 8 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Відвантаження банкам-дистриб’юторам, перелік яких оприлюднено на сайті Національного банку, здійснюватиметься поетапно.

Нагадаємо, НБУ також випустив нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. САУ "Богдана". Вона продовжує тематичний напрям нумізматичної серії “Збройні Сили України”, що вшановує українську зброю та її творців.