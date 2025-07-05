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Нацбанк випустив пам’ятну монету "Національна поліція України"

монети
Нацбанк випустив нову пам’ятну монету / НБУ

4 липня Національний банк презентував нову обігову пам’ятну монету "Національна поліція України". Вона присвячена українським поліцейським, які щоденно забезпечують безпеку громадян, зокрема в умовах війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Офіційна презентація відбулася за участі заступника Голови НБУ Олексія Шабана та Голови Нацполіції Івана Вигівського. Під час події наголошувалося, що монета є знаком вдячності за мужність, професіоналізм і відданість українських поліцейських як на фронті, так і в тилу.

Фото 2 — Нацбанк випустив пам’ятну монету "Національна поліція України"

"Наша нова обігова пам’ятна монета – не просто грошовий знак, а символ пошани та вдячності українським поліцейським", – зазначив Шабан.

Дизайн монети 

Дизайн монети поєднує знайомі елементи зразка 2018 року та нову символіку. Аверс залишився таким самим, як у звичайної обігової 10-гривневої монети.

На реверсі зображено представників різних підрозділів поліції у дії – як уособлення сили, витримки та служіння. Над композицією – емблема Нацполіції з малим Державним Гербом України.

По колу монети розміщено написи: "Національна поліція України" угорі і "Служити та захищати" – внизу.

Нагадаємо, у червні НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету під назвою "Адміністративне судочинство України".

Автор:
Тетяна Гойденко