Нацбанк випустив пам’ятну монету до 20-річчя адміністративного судочинства в Україні

27 червня 2025 року Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету під назвою "Адміністративне судочинство України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Її випуск приурочений до 20-річчя від початку функціонування в країні окремої системи адміністративного судочинства, яка гарантує незалежний судовий контроль за діями органів публічної влади та захист прав і свобод громадян у сфері публічно-правових відносин.

Під час презентації монети заступник голови Національного банку Олексій Шабан наголосив, що випуск цієї монети є символом визнання ролі адміністративної юстиції в розбудові держави.

"Ми створили пам’ятну монету "Адміністративне судочинство України" як символ визнання важливості адміністративної юстиції та на знак поваги до органів судової влади, правників і всіх, хто долучився до становлення та розвитку цієї знакової інституції", — зазначив він.

Дизайн монети

Пам’ятна монета "Адміністративне судочинство України" має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу. Її тираж складає до 50 тисяч штук, усі — у сувенірному пакуванні. Авторкою дизайну монети є українська художниця Олександра Кучинська.

На аверсі монети у верхній частині півколом розміщено напис "Адміністративне судочинство України", під яким зображено малий Державний Герб України.

Центральним елементом композиції є стилізоване зображення відкритої книги — вона символізує знання, законність і втілює Кодекс адміністративного судочинства як основу функціонування адміністративної юстиції. Ліворуч, у лавровому вінку, розміщено напис "20 років", що акцентує увагу на ювілейній даті.

На реверсі монети, на дзеркальному тлі, розташовано напис "Верховенство права", який уособлює головний принцип діяльності органів публічної влади в демократичній державі. Нижче зображено композицію з колоною — символом непорушності, стійкості та правопорядку, яка завершується терезами справедливості.

Особливістю є канелюри колони, які стилізовані у формі тризуба, в який інтегровано меч — як символ сили закону, правди та захисту. По колу монети, на матовому тлі, розміщено написи "Справедливість" і "Неуередженість". Ці слова відокремлені один від одного стилізованими декоративними елементами у вигляді кіл.

Нагадаємо, раніше НБУ презентував пам’ятну монету до Дня зовнішньої розвідки, яка стала символом визнання важливості роботи українських розвідників, які щоденно забезпечують безпеку держави.