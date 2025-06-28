Нацбанк выпустил памятную монету к 20-летию административного судопроизводства в Украине

27 июня 2025 года Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету под названием "Административное судопроизводство Украины".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Ее выпуск приурочен к 20-летию начала функционирования в стране отдельной системы административного судопроизводства, которая гарантирует независимый судебный контроль за действиями органов публичной власти и защиту прав и свобод граждан в сфере публично-правовых отношений.

Во время презентации монеты заместитель главы Национального банка Алексей Шабан подчеркнул, что выпуск этой монеты является символом признания роли административной юстиции в развитии государства.

"Мы создали памятную монету "Административное судопроизводство Украины" как символ признания важности административной юстиции и в знак уважения к органам судебной власти, юристов и всем, кто присоединился к становлению и развитию этого знакового института", — отметил он.

Дизайн монеты

Памятная монета "Административное судопроизводство Украины" имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера. Ее тираж составляет до 50 тысяч штук, все — в сувенирной упаковке. Автором дизайна монеты является украинская художница Александра Кучинская.

На аверсе монеты в верхней части полукругом размещена надпись "Административное судопроизводство Украины", под которой изображен малый Государственный Герб Украины.

Центральным элементом композиции есть стилизованное изображение открытой книги — она символизирует знание, законность и воплощает Кодекс административного судопроизводства как основу функционирования административной юстиции. Слева, в лавровом венке, размещена надпись "20 лет", что акцентирует внимание на юбилейной дате.

На реверсе монеты, на зеркальном фоне, расположена надпись "Верховенство права", олицетворяющая главный принцип деятельности органов публичной власти в демократическом государстве. Ниже представлена композиция с колонной — символом нерушимости, устойчивости и правопорядка, которая завершается весами справедливости.

Особенностью являются канелюры колонны, стилизованные в форме трезубца, в который интегрирован меч как символ силы закона, правды и защиты. По кругу монеты, на матовом фоне, размещены надписи "Справедливость" и "Неуередженность". Эти слова отделены друг от друга стилизованными декоративными элементами в виде кругов.

Напомним, ранее НБУ презентовал памятную монету ко Дню внешней разведки, которая стала символом признания важности работы украинских разведчиков, ежедневно обеспечивающих безопасность государства.