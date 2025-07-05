Нацбанк выпустил памятную монету "Национальная полиция Украины"

4 июля Национальный банк представил новую оборотную памятную монету "Национальная полиция Украины". Она посвящена украинским полицейским, ежедневно обеспечивающим безопасность граждан, в частности, в условиях войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Официальная презентация состоялась при участии заместителя председателя НБУ Алексея Шабана и председателя Нацполиции Ивана Выговского. Во время события отмечалось, что монета — знак благодарности за мужество, профессионализм и преданность украинских полицейских как на фронте, так и в тылу.

"Наша новая оборотная памятная монета – не просто денежный знак, а символ уважения и благодарности украинским полицейским", – отметил Шабан.

Дизайн монеты

Дизайн монеты сочетает в себе знакомые элементы образца 2018 года и новую символику. Аверс остался таким же, как у обычной оборотной 10-гривневой монеты.

На реверсе изображены представители разных подразделений полиции в действии – как олицетворение силы, выдержки и служения. Над композицией – эмблема Нацполиции с малым Государственным Гербом Украины.

По кругу монеты размещены надписи: "Национальная полиция Украины" наверху и "Служить и защищать" – внизу.

Напомним, в июне НБУ ввел в обращение новую памятную монету под названием "Административное судопроизводство Украины".