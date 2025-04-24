Vampire або "Баба Яга": Міноборони закуповує для армії високотехнологічний БпАК українського виробництва

Міністерство оборони кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) Vampire українського виробництва, який ще називають "Баба Яга". Його вже закуповують для ЗСУ. Вартість комплексу дорівнює еквіваленту $10 000.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство оборони України.

Vampire — високотехнологічний БпАК вже кодифікований. Ефективність його використання доведена у понад 1 мільйоні бойових місій. Комплекс має репутацію універсального та дуже ефективного помічника серед військовослужбовців бойових бригад, військових підрозділів та служб.

Конструкційно – це величезний гексакоптер, тобто дрон, що має шість роторів. Vampire може нести корисне навантаження до 15 кг на відстань до 20 км. Завдяки високій стійкості до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), GNSS антені та біспектральній камері, Безпілотник здатен виконувати місії як в нічний, так і в денний час та має режим самостійного повернення після втрати зв'язку. Така функція суттєво зменшує ризик втрати дрона.

Конструкція безпілотника дозволяє швидко скидати вантажі та використовувати різноманітні типи боєприпасів (ТМ, ПГ-7, СВП).

"Баба Яга" використовується як бомбер для руйнування переднього краю противника, знищення техніки, укріплень та ворожої живої сили. На фронті оператори цих дронів знищували вартісні ворожі системи "Борисоглєбск", "Зоопарк-1", "Солнцепьок" та інші.

Крім того цей БпАК використовується для дистанційного мінування, покращення зв’язку та гуманітарних місій (доставка води, їжі та медикаментів людям).

Для опанування базових навичок керування цим важким бомбером достатньо лише трьох годин.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало і допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня". Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни.