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Vampire или "Баба Яга": Минобороны закупает для армии высокотехнологичный БпАК украинского производства
Министерство обороны кодифицировало беспилотный авиационный комплекс (БпАК) Vampire украинского производства, который еще называют Баба Яга. Его уже закупают для ВСУ. Стоимость комплекса равняется эквиваленту $10 000.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Vampire – высокотехнологичный БпАК уже кодифицирован. Эффективность его использования доказана более чем в 1 миллионе боевых миссий. Комплекс имеет репутацию универсального и эффективного помощника среди военнослужащих боевых бригад, военных подразделений и служб.
Конструкционно – это огромный гексакоптер, то есть дрон, имеющий шесть роторов. Vampire может нести полезную нагрузку до 15 кг на расстояние до 20 км. Благодаря высокой устойчивости к радиоэлектронной борьбе (РЕБ), GNSS антенне и биспектральной камере, Беспилотник способен выполнять миссии как в ночное, так и в дневное время и имеет режим самостоятельного возвращения после потери связи. Такая функция существенно уменьшает риск потери дрона.
Конструкция беспилотника позволяет быстро сбрасывать грузы и использовать различные типы боеприпасов (ТМ, ПГ-7, СВП).
"Баба Яга" используется в качестве бомбера для разрушения переднего края противника, уничтожения техники, укреплений и вражеской живой силы. На фронте операторы этих дронов уничтожали стоимостные вражеские системы "БорисоГлебск", "Зоопарк-1", "Солнцепок" и другие.
Кроме того, этот БпАК используется для дистанционного минирования, улучшения связи и гуманитарных миссий (доставка воды, пищи и медикаментов людям).
Для овладения базовыми навыками управления этим тяжелым бомбером достаточно всего трех часов.
Напомним, Мин обороны кодифицировало и допустило к использованию беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". Эти летательные аппараты обладают мощными электродвигателями.