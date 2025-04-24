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Vampire или "Баба Яга": Минобороны закупает для армии высокотехнологичный БпАК украинского производства

беспилотный авиационный комплекс Vampire
Бпак Vampire стал ужасом для противника. / Минобороны

Министерство обороны кодифицировало беспилотный авиационный комплекс (БпАК) Vampire украинского производства, который еще называют Баба Яга. Его уже закупают для ВСУ. Стоимость комплекса равняется эквиваленту $10 000.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Vampire – высокотехнологичный БпАК уже кодифицирован. Эффективность его использования доказана более чем в 1 миллионе боевых миссий. Комплекс имеет репутацию универсального и эффективного помощника среди военнослужащих боевых бригад, военных подразделений и служб.

Конструкционно – это огромный гексакоптер, то есть дрон, имеющий шесть роторов. Vampire может нести полезную нагрузку до 15 кг на расстояние до 20 км. Благодаря высокой устойчивости к радиоэлектронной борьбе (РЕБ), GNSS антенне и биспектральной камере, Беспилотник способен выполнять миссии как в ночное, так и в дневное время и имеет режим самостоятельного возвращения после потери связи. Такая функция существенно уменьшает риск потери дрона.

Фото 2 — Vampire или "Баба Яга": Минобороны закупает для армии высокотехнологичный БпАК украинского производства

Конструкция беспилотника позволяет быстро сбрасывать грузы и использовать различные типы боеприпасов (ТМ, ПГ-7, СВП).

"Баба Яга" используется в качестве бомбера для разрушения переднего края противника, уничтожения техники, укреплений и вражеской живой силы. На фронте операторы этих дронов уничтожали стоимостные вражеские системы "БорисоГлебск", "Зоопарк-1", "Солнцепок" и другие.

Кроме того, этот БпАК используется для дистанционного минирования, улучшения связи и гуманитарных миссий (доставка воды, пищи и медикаментов людям).

Для овладения базовыми навыками управления этим тяжелым бомбером достаточно всего трех часов.

Напомним, Мин обороны кодифицировало и допустило к использованию беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". Эти летательные аппараты обладают мощными электродвигателями.

Автор:
Татьяна Ковальчук