НБУ выпустил памятную монету из серии "Выдающиеся личности Украины": кому она посвящена

К 150-летию со дня рождения украинского хорового дирижера Александра Кошица Национальный банк посвятил ему памятную монету. Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Кто такой Александр Кошица

В НБУ отмечают, что благодаря Александру Кошицу мир впервые услышал "Щедрика" - произведение, которое впоследствии стало всемирно известным как "Carol of the Bells".

В 1919 году художник создал Украинскую республиканскую капеллу – профессиональный хор, который должен был представлять Украину за границей.

Под его руководством капелла совершила грандиозное пятилетнее турне свыше 17 стран, дав около 600 концертов.

О дизайне памятной монеты

Памятная монета "150 лет со дня рождения Александра Кошица" имеет номинал 2 гривны и изготовлена из нейзильбера.

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая гастрольную деятельность Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица. Центральное место занимает стилизованная карта гастрольного маршрута, на которой обозначены названия городов, где выступала капелла. Между названиями городов – силуэты ласточок как метафора духовного полета, свободного движения и распространения украинского искусства в мире.

На реверсе в центре композиции изображен стилизованный портрет Александра Кошица. Особое внимание сосредоточено на руках художника – его главном инструменте дирижера. Тлом служит волнистая, динамичная поверхность, расходящаяся от герба Украинской Народной Республики, символизируя распространение украинской культуры по миру благодаря гастрольному турне капеллы;

Тираж памятной монеты составляет до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

О реализации монет

Памятные монеты "150 лет со дня рождения Александра Кошица" будут реализовываться в интернет-магазине с 16 сентября 2025 года по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Реализация банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на сайте НБУ) будет осуществляться постепенно, после получения памятных монет от НБУ.

Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

24 августа НБУ ко Дню Независимости ввел в обращение набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины" и презентовал памятную монету "130 лет со дня рождения Василия Вышиванного".