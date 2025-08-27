Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинская памятная монета одержала победу на международном конкурсе

памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!"
Украинская памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!". Фото: НБУ

Памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса "Монета года".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальный банк Украины.

Результаты конкурса были объявлены во время Всемирной выставки денег в Оклахома-Сити (США).

Международные эксперты определяли победителей среди около 550 монет из 38 стран.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали четыре украинских памятных монет:

  • "Плентонизм (Иван Марчук)" (серебро, номинал 10 гривен) - в номинации "Самая художественная монета";
  • "Родительское счастье" (серебро, номинал 5 гривен) и "Страна супергероев. Спасибо медикам!" (нейзильбер, номинал 5 гривен) – в номинации "Самая вдохновляющая монета";
  • "Любовь" (серебро, номинал 10 гривен) - в номинации "Лучшая серебряная монета".

"Искренне гордимся, что украинская памятная монета – снова среди лучших в мире. Работа над дизайном памятных монет – это всегда тщательный поиск идей, образов, символов, чтобы каждая монета была современной, эмоционально резонировала, вписывалась в контекст. Памятная монета "Страна супергероев!" является символом признательности и уважения нашим медикам", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

О памятной монете "Страна супергероев. Спасибо медикам!"

Памятная монета " Страна супергероев. Спасибо медикам!" введена в обращение 26 июля 2024 года. Она посвящена самоотверженному труду медицинских работников Украины, которые, не останавливаясь ни на минуту, постоянно спасают жизнь и здоровье детей и взрослых как в тылу, так и на передовой.

Монета продолжает серию "Бессмертная моя Украина" и имеет номинал 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – специальный анциркулейтед, масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм. Тираж – до 50 тыс. шт.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. Это незаживающая рана в сердце каждого украинца, которая постоянно болит и кровоточит.

На реверсе монеты в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта. Они словно изолируют рану, накрытую рукой медика, который исцеляет и утоляет боль. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах.

Отметим, что украинские памятные монеты не впервые покоряют сердца авторитетного международного жюри монетного конкурса "Монета года".

Так, в прошлом году серебряная памятная монета "Смелость быть. UA" одержала победу в номинации "Лучшая монета о современном событии" и вошла в 10 лучших монет мира по итогам этого международного монетного конкурса.

А украинская памятная монета "К 30-летию независимости Украины" стала главной монетой-победительницей этого международного конкурса среди монет, введенных в обращение в 2021 году.

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года   внедрил процесс верификации аккаунтов   пользователей с помощью системы BankID НБУ.

НБУ основал собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

24 августа НБУ ко Дню Независимости ввел в обращение набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины" и представил памятную монету "130 лет со дня рождения Василия Вышиванного".

Автор:
Светлана Манько