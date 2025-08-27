Украинская памятная монета одержала победу на международном конкурсе

Памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" одержала победу в номинации "Самая вдохновляющая монета" и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса "Монета года".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальный банк Украины.

Результаты конкурса были объявлены во время Всемирной выставки денег в Оклахома-Сити (США).

Международные эксперты определяли победителей среди около 550 монет из 38 стран.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали четыре украинских памятных монет:

"Плентонизм (Иван Марчук)" (серебро, номинал 10 гривен) - в номинации "Самая художественная монета";

"Родительское счастье" (серебро, номинал 5 гривен) и "Страна супергероев. Спасибо медикам!" (нейзильбер, номинал 5 гривен) – в номинации "Самая вдохновляющая монета";

"Любовь" (серебро, номинал 10 гривен) - в номинации "Лучшая серебряная монета".

"Искренне гордимся, что украинская памятная монета – снова среди лучших в мире. Работа над дизайном памятных монет – это всегда тщательный поиск идей, образов, символов, чтобы каждая монета была современной, эмоционально резонировала, вписывалась в контекст. Памятная монета "Страна супергероев!" является символом признательности и уважения нашим медикам", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

О памятной монете "Страна супергероев. Спасибо медикам!"

Памятная монета " Страна супергероев. Спасибо медикам!" введена в обращение 26 июля 2024 года. Она посвящена самоотверженному труду медицинских работников Украины, которые, не останавливаясь ни на минуту, постоянно спасают жизнь и здоровье детей и взрослых как в тылу, так и на передовой.

Монета продолжает серию "Бессмертная моя Украина" и имеет номинал 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – специальный анциркулейтед, масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм. Тираж – до 50 тыс. шт.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. Это незаживающая рана в сердце каждого украинца, которая постоянно болит и кровоточит.

На реверсе монеты в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта. Они словно изолируют рану, накрытую рукой медика, который исцеляет и утоляет боль. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах.

Отметим, что украинские памятные монеты не впервые покоряют сердца авторитетного международного жюри монетного конкурса "Монета года".

Так, в прошлом году серебряная памятная монета "Смелость быть. UA" одержала победу в номинации "Лучшая монета о современном событии" и вошла в 10 лучших монет мира по итогам этого международного монетного конкурса.

А украинская памятная монета "К 30-летию независимости Украины" стала главной монетой-победительницей этого международного конкурса среди монет, введенных в обращение в 2021 году.

Напомним, с целью повышения прозрачности и эффективности продаж нумизматической продукции через интернет-магазин, Национальный банк Украины с 3 февраля 2025 года внедрил процесс верификации аккаунтов пользователей с помощью системы BankID НБУ.

НБУ основал собственную нумизматическую программу для празднования юбилейных дат и памятных событий Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

24 августа НБУ ко Дню Независимости ввел в обращение набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины" и представил памятную монету "130 лет со дня рождения Василия Вышиванного".