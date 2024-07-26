"Страна супергероев. Спасибо медикам": НБУ презентовал новую памятную монету

26 июля в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" состоялась презентация новой памятной монеты "Страна супергероев. Спасибо медикам!".

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Эта монета отмечает самоотверженный труд медицинских работников Украины, ежедневно спасающих жизнь детей и взрослых в сложных условиях, как на фронте, так и в тылу.

Презентация монеты состоялась с участием главы Национального банка Украины Андрея Пышного и генерального директора НДСЛ "Охматдет" Владимира Жолнира. Они вручили первые монеты работникам "Охматдета", отмеченным за многолетний труд и профессиональные заслуги.

Дизайн монеты

На аверсе монеты изображена стилизованная бинта полоска с кровью в форме абриса территории Украины. Это символизирует неизлечимую рану, которая болит сердце каждого украинца. Вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись "Украина", справа расположен малый Государственный Герб Украины.

Под бинтом – номинал монеты 5 гривен, графический знак гривни ₴ и год чеканки 2024. Внизу слева расположен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе представлены пересекающиеся полоски бинта и изолируют рану, накрытую рукой медика. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах.

Реализация монеты

Памятную монету "Страна супергероев. Спасибо медикам!" можно будет приобрести с 30 июля 2024 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка Украины. Всего через интернет-магазин будет реализовано 30 тысяч экземпляров монет, из которых 20 тысяч будут доступны в первый день продаж.

Монеты будут постепенно реализовываться банками-дистрибьюторами. Более подробную информацию о начале продаж и точках продаж можно найти на официальных сайтах Национального банка Украины.

Кому еще Нацбанк посвящал монеты

Напомним, во Всемирный день донора крови Национальный банк Украины представил новые памятные монеты "Капля жизни". Они посвящены, прежде всего, донорам крови, чей неоценимый вклад спасает жизнь и поддерживает здоровье нации.

Национальный банк ввел свою нумизматическую программу, чтобы отмечать юбилейные даты, памятные события Украины и мира. Вся продукция производится на Банкнотно-монетном дворе Национального банка. Памятные монеты обладают художественной ценностью. Их чеканят из драгоценных и драгоценных металлов ограниченными тиражами.

13 апреля ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса НБУ ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинский хлопок. Нептун". Также НБУ выпустил 10-гривневые монеты, посвященные Командованию объединенных сил ВСУ. Эти монеты можно будет встретить в обычном обращении, потому что их тираж 10 миллионов штук.

Кроме того, Нацбанк чеканил монеты в честь железнодорожников ("Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!"), волонтеров ("Страна супергероев. Спасибо волонтерам!") и энергетикам ("Страна супергероев. Спасибо энергетикам!").

А 29 мая 2024 года Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету под названием "Государственная специальная служба транспорта". Эта монета посвящена одноименному военному формированию, входящему в состав системы Министерства обороны Украины.