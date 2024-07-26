"Країна супергероїв. Дякуємо медикам": НБУ презентував нову пам’ятну монету

26 липня у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" відбулася презентація нової пам’ятної монети "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!".

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Ця монета відзначає самовіддану працю медичних працівників України, які щодня рятують життя дітей та дорослих у складних умовах, як на фронті, так і в тилу.

Презентація монети відбулася за участю голови Національного банку України Андрія Пишного та генерального директора НДСЛ "Охматдит" Володимира Жовніра. Вони вручили перші монети працівникам "Охматдиту", відзначеним за багаторічну працю та професійні заслуги.

Дизайн монети

На аверсі монети зображена стилізована смужка бинта з кров’ю у формі абрису території України. Це символізує невиліковну рану, що болить у серці кожного українця. Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис "Україна", праворуч розміщено малий Державний Герб України.

Під бинтом – номінал монети 5 гривень, графічний знак гривні ₴ та рік карбування 2024. Унизу ліворуч розташовано логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі представлені смужки бинта, що перетинаються і ізолюють рану, накриту рукою медика. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Реалізація монети

Пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" можна буде придбати з 30 липня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України. Усього через інтернет-магазин буде реалізовано 30 тисяч примірників монет, з яких 20 тисяч буде доступні в перший день продажу.

Монети також будуть поступово реалізовуватися банками-дистриб'юторами. Детальнішу інформацію про початок продажу та точки продажу можна знайти на офіційних сайтах Національного банку України.

Кому ще Нацбанк присвячував монети

Нагадаємо, у Всесвітній день донора крові Національний банк України презентував нові пам’ятні монети "Крапля життя". Вони присвячені насамперед донорам крові, чий неоціненний внесок рятує життя і підтримує здоров’я нації.

Національний банк запровадив власну нумізматичну програму, щоб відзначати ювілейні дати, пам'ятні події України та світу. Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку. Пам’ятні монети мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами.

13 квітня, до Дня працівника оборонно-промислового комплексу НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Українська бавовна. Нептун". Також НБУ випустив 10-гривневі монети, присвячені Командуванню об’єднаних сил ЗСУ. Ці монети можна буде зустріти у звичайному обігу, бо їх тираж 10 мільйонів штук.

Крім того, Нацбанк чеканив монети на честь залізничників ("Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!"), волонтерів ("Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!") та енергетикам ("Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!").

А 29 травня 2024 року Національний банк України представив нову обігову пам’ятну монету під назвою "Державна спеціальна служба транспорту". Ця монета присвячена однойменному військовому формуванню, яке входить до складу системи Міністерства оборони України.