Українська пам’ятна монета здобула перемогу на міжнародному конкурсі

Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу “Монета року”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що результати конкурсу були оголошені під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті (США).

Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили чотири українські пам’ятні монети:

“Пльонтанізм (Іван Марчук)” (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації "Найхудожніша монета";

"Батьківське щастя" (срібло, номінал 5 гривень) та "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" (нейзильбер, номінал 5 гривень) – у номінації "Найбільш надихаюча монета";

“Кохання” (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації "Найкраща срібна монета".

“Щиро пишаємося, що українська пам’ятна монета – знову серед найкращих у світі. Робота над дизайном пам’ятних монет – це завжди ретельний пошук ідей, образів, символів, щоб кожна монета була сучасною, емоційно резонувала, вписувалася в контекст. Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» є символом вдячності й шани нашим медикам. Їхня мужність і самопожертва стали натхненням для світу так само, як і вся Україна”, – сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Про пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!"

Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" уведена в обіг 26 липня 2024 року. Вона присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які, не зупиняючись ані на хвилину, невпинно рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій.

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 гривень. Її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – спеціальний анциркулейтед, маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Тираж – до 50 тис. шт.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Це незагоєна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кровоточить.

На реверсі монети в центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює і тамує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Зауважимо, українські пам’ятні монети не вперше підкорюють серця авторитетного міжнародного журі монетного конкурсу "Монета року".

Так, минулого року срібна пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” здобула перемогу в номінації “Найкраща монета про сучасну подію” та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цього міжнародного монетного конкурсу.

А українська пам’ятна монета "До 30-річчя незалежності України" стала головною монетою-переможницею цього міжнародного конкурсу серед монет, введених у обіг у 2021 році.

Нагадаємо, з метою підвищення прозорості та ефективності продажу нумізматичної продукції через інтернет-магазин, Національний банк України з 3 лютого 2025 року впровадив процес верифікації облікових записів користувачів за допомогою Системи BankID НБУ.

НБУ започаткував власну нумізматичну програму для відзначення ювілейних дат та пам'ятних подій України та світу. Вся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

24 серпня НБУ до Дня Незалежності ввів в обіг набір срібних пам’ятних монет "Державні символи України" та презентував пам’ятну монету "130 років від дня народження Василя Вишиваного".