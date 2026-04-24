Nike увольняет 1400 сотрудников по всему миру: что происходит с брендом

Мировой лидер в производстве спортивной одежды и обуви компания Nike официально подтвердила сокращение штата. Руководство сообщило об увольнении около 1400 сотрудников в рамках глобальной стратегии по оптимизации рабочих процессов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Главный операционный директор Венкатеш Алагирисами в служебной записке отметил, что под сокращение попадает чуть менее 2% всего персонала компании. Больше всего это затронет технологические подразделения в Северной Америке, Европе и Азии.

Это уже не первая волна увольнений за последний год, ведь в январе компания уже сократила сотни должностей для ускорения автоматизации.

Борьба за рынок

Финансовое положение Nike остается сложным из-за многолетнего спада продаж. За последние три года акции компании потеряли более половины своей стоимости.

Пока гигант боролся с внутренними проблемами, более гибкие и молодые конкуренты, такие как On, Hoka и Anta, начали стремительно увлекать место на полках магазинов. Инвесторы наблюдают за попытками Nike вернуть былое величие, однако процесс восстановления оказывается длиннее, чем ожидалось.

После объявления об уходе акции компании продемонстрировали лишь незначительный рост на 0,5%, что свидетельствует об осторожном оптимизме рынка.

Новая стратегия гендиректора

Эллиотт Гилл, возглавивший Nike в 2024 году, пообещал радикально изменить курс развития бренда.

Его план состоит в возвращении к истокам и фокусировке на основных видах спорта, таких как бег и футбол. Кроме того, компания планирует ускорить выход на рынок инновационной обуви.

Однако реализация этих планов сталкивается с трудностями. Прибыли остаются низкими, поскольку бренд вынужден предлагать большие скидки, чтобы распродать старые запасы. Попытки поразить покупателей новыми «хитовыми» моделями кроссовок пока имеют непостоянный успех.

Одним из самых сложных регионов для Nike остается Китай. Компания прогнозирует, что продажи на этом ключевом рынке в текущем квартале упадут на 20%. В целом по всему миру ожидается падение доходов на уровне 2-4%.

Напомним, Nike в первом квартале 2025 года превысила ожидания по поводу доходов и прибыли, несмотря на слабый спрос в Китае и давление тарифов на маржу. Акции бренда в ходе продолженных торгов выросли на 3,4%.