Мировой гигант товаров для дома может потерять $1 млрд из-за войны в Иране

Американский гигант потребительских товаров Procter & Gamble объявил о серьезном давлении на финансовые показатели из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Руководство компании предупредило, что прибыль за 2027 год финансовый год может сократиться примерно на 1 миллиард долларов.

Главной причиной такого прогноза стал стремительный рост цен на нефть, спровоцированный войной в Иране и блокадой Ормузского пролива.

Производитель популярных брендов Pampers и Tide оказался среди компаний, наиболее страдающих от энергетического кризиса, уступая по уровню уязвимости только авиаперевозчикам.

Почему производство зависит от нефти

Финансовый директор P&G Андре Шультен отметил, что цена нефти на уровне около 100 долларов за баррель существенно изменяет структуру расходов компании.

Значительная часть сырья, необходимого для изготовления продукции и упаковки, в частности, пластика и бумаги, имеет нефтяную основу.

Помимо удорожания материалов корпорация фиксирует резкий рост транспортных расходов. Для сравнения, к началу конфликта баррель нефти стоил около 60 долларов, что позволяло удерживать значительно более высокую маржинальность бизнеса.

Глобальный кризис потребительского сектора

Проблемы P&G отражают общую тенденцию на рынке товаров повседневного потребления.

Европейский конкурент Nestle уже сообщил о росте логистических издержек, а производитель косметики Beiersdorf рассматривает возможность очередного повышения цен для конечных потребителей.

Ситуация усугубляется тем, что высокая стоимость горючего дополнительно давит на бюджет покупателей с низким уровнем дохода в США.

В четвертом квартале компания уже зафиксировала убытки в размере 150 миллионов долларов из-за инфляции сырья и логистических сбоев на Ближнем Востоке.

Мнение инвесторов

Несмотря на пессимистические прогнозы по прибыли, акции Procter & Gamble выросли на 3% на предрыночных торгах.

Инвесторы положительно отреагировали на результаты третьего квартала, где продажи превысили ожидания и достигли 21,24 миллиарда долларов. Росту способствовали новые запуски продуктов линеек Pantene и Olay по более высоким ценам в Европе и Северной Америке.

Хотя состоятельные потребители продолжают тратить средства на премиальные товары, аналитики предостерегают, что до бесконечности переводить расходы на покупателей из-за повышения цен невозможно.

Генеральный директор компании Шайлеш Джеджурикар отметил намерение увеличивать инвестиции для поддержания темпов развития даже в сложной экономической среде.

Напомним, из-за напряженности на Ближнем Востоке и удорожания горючего, цена на кофе арабика выросла за последние две недели. Ситуация усугубляется критическим сокращением сертифицированных запасов арабики и рабусты на мировых складах, что делает рынок чрезвычайно уязвимым к любым перебоям в поставках.