Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мировой гигант товаров для дома может потерять $1 млрд из-за войны в Иране

Procter & Gamble
P&G предупреждает о миллиардных убытках / Depositphotos

Американский гигант потребительских товаров Procter & Gamble объявил о серьезном давлении на финансовые показатели из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Руководство компании предупредило, что прибыль за 2027 год финансовый год может сократиться примерно на 1 миллиард долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Главной причиной такого прогноза стал стремительный рост цен на нефть, спровоцированный войной в Иране и блокадой Ормузского пролива.

Производитель популярных брендов Pampers и Tide оказался среди компаний, наиболее страдающих от энергетического кризиса, уступая по уровню уязвимости только авиаперевозчикам.

Почему производство зависит от нефти

Финансовый директор P&G Андре Шультен отметил, что цена нефти на уровне около 100 долларов за баррель существенно изменяет структуру расходов компании.

Значительная часть сырья, необходимого для изготовления продукции и упаковки, в частности, пластика и бумаги, имеет нефтяную основу.

Помимо удорожания материалов корпорация фиксирует резкий рост транспортных расходов. Для сравнения, к началу конфликта баррель нефти стоил около 60 долларов, что позволяло удерживать значительно более высокую маржинальность бизнеса.

Глобальный кризис потребительского сектора

Проблемы P&G отражают общую тенденцию на рынке товаров повседневного потребления.

Европейский конкурент Nestle уже сообщил о росте логистических издержек, а производитель косметики Beiersdorf рассматривает возможность очередного повышения цен для конечных потребителей.

Ситуация усугубляется тем, что высокая стоимость горючего дополнительно давит на бюджет покупателей с низким уровнем дохода в США.

В четвертом квартале компания уже зафиксировала убытки в размере 150 миллионов долларов из-за инфляции сырья и логистических сбоев на Ближнем Востоке.

Мнение инвесторов

Несмотря на пессимистические прогнозы по прибыли, акции Procter & Gamble выросли на 3% на предрыночных торгах.

Инвесторы положительно отреагировали на результаты третьего квартала, где продажи превысили ожидания и достигли 21,24 миллиарда долларов. Росту способствовали новые запуски продуктов линеек Pantene и Olay по более высоким ценам в Европе и Северной Америке.

Хотя состоятельные потребители продолжают тратить средства на премиальные товары, аналитики предостерегают, что до бесконечности переводить расходы на покупателей из-за повышения цен невозможно.

Генеральный директор компании Шайлеш Джеджурикар отметил намерение увеличивать инвестиции для поддержания темпов развития даже в сложной экономической среде.

Напомним, из-за напряженности на Ближнем Востоке и удорожания горючего, цена на кофе арабика выросла за последние две недели. Ситуация усугубляется критическим сокращением сертифицированных запасов арабики и рабусты на мировых складах, что делает рынок чрезвычайно уязвимым к любым перебоям в поставках.

Автор:
Татьяна Бессараб