Цены на одежду Next могут взлететь из-за конфликта на Ближнем Востоке

Британский торговый гигант Next официально сообщил, что обострение военных действий на Ближнем Востоке приведет к дополнительным расходам компании в размере 15 миллионов фунтов стерлингов (около 20 миллионов долларов США).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Руководство сети предупредило, что продолжающаяся война неизбежно отразится на ценниках для конечных потребителей.

Несмотря на то, что ритейлер демонстрирует стабильность, новые логистические и энергетические вызовы уже начали частично нивелировать положительные прогнозы по прибыли компании.

Новая стоимость товаров

Исполнительный директор Next Саймон Вольфсон отметил, что в настоящее время компания способна самостоятельно покрывать дополнительный ущерб благодаря внутренней экономии в других сферах бизнеса.

Однако, если конфликт вокруг Ирана продлится более трех месяцев, ритейлер будет вынужден переложить финансовое бремя на покупателей.

По предварительным оценкам, в этом случае цены на ассортимент товаров для дома и одежду возрастут на 1,5–2% к концу текущего года.

Несмотря на тревожные сигналы Ближнего Востока, финансовые показатели Next остаются обнадеживающими.

Компания даже несколько повысила прогноз налогооблагаемой прибыли, который теперь ожидается на уровне 1,21 миллиарда фунтов стерлингов. Это решение соответствует многолетней традиции Next устанавливать осторожные цели, которые впоследствии пересматриваются в направлении увеличения.

Рынок мгновенно отреагировал на эти новости: акции компании на Лондонской бирже подскочили на 5,9%, демонстрируя доверие инвесторов к гибкой модели управления Саймону Вольфсону.

Риски для потребителей

Аналитики Jefferies подчеркивают, что способность Next эффективно переносить затраты является важным преимуществом в условиях инфляционного давления.

Однако главной неизвестной остается продолжительность нестабильности и степень повреждения энергетической инфраструктуры в зоне конфликта.

Руководство Next отмечает, что реальное влияние на покупательную способность британцев станет ощутимым только тогда, когда боевые действия напрямую приведут к существенному удорожанию энергоносителей.

К тому времени компания постарается удерживать баланс между прибыльностью и лояльностью клиентов.

Напомним, в крупных торговых центрах Дубая и других городов Персидского залива магазины мировых брендов массово закрываются или работают с минимальным количеством персонала. Конфликт в регионе вызвал значительные сбои в работе бизнеса и туристического сектора.